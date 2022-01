López Obrador confirmó que el traslado de Facundo Rosas a un penal federal, está ligado al operativo Rápido y Furioso

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la detención de Facundo Rosas está ligada al operativo Rápido y Furioso (Foto: especial)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que el traslado a un penal federal de Facundo Rosas, excomisionado de la extinta Policía Federal y quien el jueves 27 de enero fue detenido tras haber atropellado a una mujer que perdió la vida por el impacto, está relacionado con el operativo “Rápido y Furioso”.

López Obrador aseguró que no tenía mayor información más allá de que Rosas Rosas formaba parte del grupo más cercano al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el cual facilitó la implementación del fallido operativo estadounidense “Rápido y Furioso” que permitió la entrada de armamento ilegal a México con la finalidad de “atrapar delincuentes” pertenecientes al crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país.

“(...) Solo tengo información que era parte de un grupo que era parte del grupo que actuó cuando el operativo llamado Rápido y Furioso en el gobierno de (Felipe) Calderón, que se permitió al gobierno de EEUU, a una de las agencias del gobierno de EEUU introducir armas de contrabando, ilegales, que supuestamente iban a permitir tener información y detener a delincuentes en México, porque esas armas traían unos sensores y de esa forma la iban a identificar y así iban a llevar a cabo la detención de delincuentes”, recordó López Obrador durante su conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional.

Facundo Rosas, otro de los hombres más cercanos a Genaro García Luna (Foto: Especial)

“¿Qué sucedió? Bueno, se supo que la delincuencia tuvo toda la información, pues era la época en que (Genaro) García Luna era secretario de Seguridad Pública. Entonces en vez de ser algo benéfico se convirtió en una tragedia porque utilizaron esas armas para asesinar a personas en México y asesinar también a extranjeros. Esa investigación es la que está abierta y presuntamente en ese grupo, participó este señor (Facundo Rosas) junto con otros. Eso es lo que puedo comentar”, aseveró.

El mandatario federal aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) ya envió la información a Estados Unidos.

“(...) Y se dictaron órdenes de aprehensión en contra de estas personas, es lo que hay. Es interesante porque este expediente en su momento se archivó, no solo en México sino en Estados Unidos y se mintió en el caso de México de que no se sabía, o que las altas autoridades de México no sabían (del operativo) y ya poco a poco se ha ido conociendo que fue una acción concertada de esto que sucedía antes, que no se respetaba nuestra soberanía, que ingresaban a nuestro territorio las distintas agencias extranjeras y llevaban a cabo operativos.. tenían bajo sus órdenes a servidores públicos de México”, resaltó el político tabasqueño al tiempo que enfatizó que ya hay otra normatividad.

FOTO: MISAEL VALTIERRA/CUARTOSCURO/ARCHIVO

Como prueba de esto, el titular del Ejecutivo destacó que el FBI (Buró Federal de Investigaciones) está participando en las investigaciones en torno al asesinato de turistas canadienses en Quintana Roo, en lo que parece ser un asunto relacionado con la compra-venta de drogas.

“Acaba de participar el FBI en un asunto en Quintana Roo y estamos pidiéndole al embajador de EEUU (Ken Salazar) que nos informen sobre esta participación. Si hubo informes, si hubo cooperación de conformidad con las normas. No nos oponemos a que se trabaje de manera coordinada en contra del crimen, pero no podemos permitir que se viole nuestra soberanía”, enfatizó.

Información en desarrollo...