Ante el exceso de mortalidad por Covid-19, Javier Coello Trejo invitó a sumarse a la demanda en contra de López-Gatell

Javier Coello Trejo, el abogado que encabeza la denuncia contra Hugo López-Gatell por “homicidio por omisión” hizo un llamado a todas aquellas personas interesadas en sumarse a la demanda en contra del subsecretario de salud, de manera gratuita.

En entrevista con Azucena Uresti en su programa radiofónico en Grupo Fórmula, Coello Trejo aseguró que el litigio de las familias que representa tiene el objetivo de que López-Gatell responda legalmente por su “irresponsabilidad” en el manejo de la pandemia de COVID-19.

“Si en México se desliga la política de la justicia, López-Gatell tendrá que presentarse ante un juez y responder por la irresponsabilidad y la falta del deber que como subscretario la ley le otorga”, dijo.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO/ARCHIVO

Javier Coello consideró que es momento de que en el país no haya justicia selectiva y se investigue a fondo.

“No estoy diciendo si Gatell es responsable o no; no soy juez, pero mis empleados y los afectados están convencidos, y yo también, de que existen suficientes elementos de prueba que tiene que investigar la Fiscalía”, declaró.

“Se presentó la denuncia porque, de los fallecidos, uno es papá de uno de mis abogados y el otro es esposo de una de mis empleadas”, precisó.

Aunque precisó que él no es juez, el abogado consideró que López-Gatell debería estar en la cárcel por los elementos de prueba que se han presentado, pero señaló que ya tocará a la autoridad competente decidir qué pasa con el funcionario federal.

Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/ Archivo

Es por eso que el litigante hizo una invitación abierta para que todo aquel interesado en sumarse a la demanda en contra del subsecretario lo pueda hacer de forma gratuita.

“Las personas interesadas en sumarse a la demanda, pueden enviarme un correo a jct@coellotrejo.com”, dijo.

El pasado 20 de enero, un juez de control federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por presuntamente haber cometido el delito de homicidio por omisión de al menos dos personas que fueron víctimas de la COVID-19, ya que -se asegura- este par de personas en específico, al igual que varios de miles de mexicanos, perdieron la vida pese a que pudieron haberse salvado.

La instrucción en contra de López-Gatell corrió a cargo del Juez de Control Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien este 20 de enero exigió al Ministerio Público empezar la indagatoria contra el epidemiólogo.

Esto derivó de las demandas que familiares de dos víctimas mortales del coronavirus interpusieron al órgano el 23 noviembre del 2020 y las cuales, fueron desechadas el 15 de diciembre sin investigación previa, según denunciaron.

Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP/ ARCHIVO

Ante ello, y con el apoyo del abogado Coello Trejo, Felipe Jiménez Palacios y Nayeli Martínez Aguilar cuyos padre y pareja, respectivamente, fallecieron por COVID, interpusieron un recurso de revisión ante el Juzgado Séptimo del Tribunal Colegiado en Materia Penal, con el cual se decretó la realización de un audiencia para ordenar al Ministerio Público abrir la investigación contra el funcionario.

De acuerdo con Coello Trejo, el epidemiólogo no acató las advertencias que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras naciones emitieron ante el brote del COVID-19 a finales del 2019, previo a su llegada en 2020.

En ese tenor, dicha acusación señalaría un incumplimiento al inciso XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud en el cual estipula que el subsecretario debe apoyar y proponer las políticas de salud pública de carácter internacional.

