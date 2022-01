Justicia para Leslie: acusaron detención ilegal por supuesto narcomenudeo contra joven que vendía calcetas

Exigieron justicia para Leslie, la joven que fue arrestada ilegalmente mientras vendía sus productos, mayormente calcetas (Foto: Facebook / @daniicastilloh)

Las redes sociales fueron inundadas con el hashtag Justicia para Leslie, pues en Puebla, aseguraron que ocurrió una detención injusta, además de fabricación de pruebas por parte de las autoridades estatales.

Leslie fue reportada como desaparecida por su familia el 22 de enero, cuando a través de las redes sociales su hermana pidió ayuda para localizarla, pues desde horas antes no sabían nada de ella.

Su madre dio a conocer en una entrevista con El Sol de Puebla que su hija, de 26 años, vendía calcetas en la calle 9 Sur entre las avenidas 3 y 5 Poniente del Centro Histórico, donde un hombre acusó a la joven de vender algo ilegal.

A pesar de probar que la suposición era un error, narró a la periodista Paulina Gómez que el hombre, vestido de civil, fue violento, por lo que no evitó que se la llevaran en la patrulla 1092.

Desde su página oficial en Facebook, se puede ver que Leslie dedicaba la mayor parte de su tiempo a la venta de productos, tal es el caso de calcetas, fundas para celular, imanes, llaveros, gorras, incluso lámparas, y un largo etcétera.

Durante un último mensaje en sus redes sociales, su hermana aseguró que hay muchas inconsistencias en el caso, empezando porque “según se le acusa de ser narcomenudista”.

“...alguien actuó con dolo y tiene de su lado a la policía corruptos y violentos. No le han dado derecho a una llamada ni visitas, ni nada. Ayúdenme por favor, eso no puede quedar así”, escribió a través de sus redes sociales.

La información fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, a través de su Twitter oficial @SSPGobPue. De acuerdo con lo aportado, se detuvo a Leslie A, presuntamente vinculada a delitos contra la salud.

“Se informa que está en proceso la puesta a disposición del Ministerio Público de una persona identificada como Leslie A., inicialmente por su presunta vinculación a delitos contra la salud. En cuanto los términos legales lo permitan, se brindará mayor información”, escribieron.

Su madre indicó a El Sol de Puebla que no han podido hablar con ella, y aseguró que supuestamente la obligaron a cambiar su declaración en torno a cuándo y dónde sucedió la detención. Informó, además, que es inocente.

Amenazas en contra de Leslie

Su madre agregó en la entrevista con Paulina Gómez que durante los primeros días de su hija como vendedora, tuvo problemas con una mujer que incluso la amenazó con que su esposo es policía. La razón, deseo por quedarse con el lugar de la venta.

“...pensamos que eso es lo que ocurrió, realmente no hay delito que perseguir, no entendemos qué es lo que pasa; ¿es un delito vender calcetines o cosméticos? Realmente no hay delito que perseguir”, consideró.

Convocaron a marcha

A través de las redes sociales, personas relacionadas con el caso hicieron un llamado a la marcha donde pretenden exigir justicias por Leslie, luego de haber sido detenida sin justificación alguna.

La cita será este lunes 24 de enero en punto de las 9:00 horas. El lugar es el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública, donde se ubica el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

El C5 se inauguró en Periférico Ecológico en San Francisco Ocotlán, en el estado de Puebla. A los asistentes se les pidió asistir con pancartas y vehículos que contengan a su alrededor cartulinas.

