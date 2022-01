“Ineptitud, derroche y desfachatez”: Claudio X. González arremetió contra la 4T

El empresario volvió a arremeter contra las decisiones de AMLO y su gobierno (Fotos: Cuartoscuro)

El empresario Claudio X. González Guajardo volvió a arremeter contra la Cuarta Transformación, luego de que se diera a conocer que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) cambió la ruta del Tren Maya, una de las obras insigne de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de su cuenta de Twitter, el magnate respondió a un video que emitió el periodista Joaquín López-Dóriga en donde se pudo observar cómo se está llevando a cabo el cambio de ruta en la carretera federal 307 Cancún-Tulum; acción que González Guajardo tildó de “ineptitud, derroche y desfachatez”.

Asimismo, agregó que con dicha decisión por parte de Fonatur, se “desperdició” miles de millones de pesos, lo cuales, dijo, no se han destinado para la educación, la salud para resarcir el desabasto de medicamentos o el tratamiento para los niños con cáncer.

Además, el fundador de la coalición de oposición Sí por México reprochó que tampoco se le dieron los fondos suficientes al Instituto Nacional Electoral (INE) para que se realice la Revocación de Mandato.

“Se acumula evidencia de la ineptitud, derroche y desfachatez de la mal-llamada 4t. Son cientos de miles de millones de pesos desperdiciados cada año. Eso si, no hay para escuelas, no hay para medicamentos, no hay para el tratamiento de niños con cáncer y no hay para la revocación”, redactó este domingo 23 de enero.

Claudio X. González aseguró que hay "ineptitud, derroche y desfachatez" en la 4T (Foto: Twitter/@ClaudioXGG)

En otro mensaje, refirió que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no ha dado los resultados requeridos ni ha cumplido con las promesas de campaña con las que ganó en las urnas. En primer lugar, sentenció que, aunque prometieron crecimiento anual en la economía del 4%, la cifras en el país van en decrecimiento.

Continuó explicando que, pese a que una de las banderas del partido guinda es el combate a la pobreza y a la desigualdad social, desde que el presidente López Obrador asumió su cargo, dichos parámetros han aumento. Finalmente, refirió que no se ha combatido el problema de la corrupción, al contrario, sentenció que “está peor que nunca”.

“La 4t recibió el seguimiento mandato en las urnas, derivado de sus propuestas al electorado: crec. eco. de 4% anual -eco. ha decrecido; disminuir la pobreza y desigualdad -ambas han aumento; combatir la corrupción -el problema está peor que nunca. MORENA NO DA RESULTADOS”

Claudio X. González aseguró que Morena no ha cumplido con sus promesas de campaña (Foto: Cuartoscuro)

Fonatur explica el destino de los árboles talados

En tanto, el Fonatur informó el pasado 21 de enero a través de un comunicado que árboles que se encontraban en la carretera federal 307 Cancún- Tulum no fueron talados sino que fueron reubicados en plazas y parques públicos de Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún.

Destacó también que aproximadamente 20 mil árboles fueron rescatados y trasplantados por hoteleros de la zona y entre las especies de árboles recuperados destacan los macuili, ceiba, siricote, cedro y palmas.

En su comunicado FONATUR destacó que la obra del Tren Maya es un gran incentivo para el desarrollo del turismo en México, específicamente del sureste del país y que, el proyecto tiene un claro y completo compromiso con el medio ambiente.

Javier May Rodríguez fue cuestionado por el cambio de ruta del Tren Maya (Foto: Elízabeth Ruíz/Cuartoscuro.com)

La polémica nació luego de que el recién nombrado titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May Rodríguez, anunció que el proyecto del Tren Maya volverá a tener cambios en su ruta, pues se suspendieron las obras del tramo elevado de Playa del Carmen.

Durante la conferencia de prensa en la que anunció la suspensión de las obras, Javier May fue cuestionado sobre el destino que los 22 mil árboles removidos de la zona habían tenido, a lo que respondió que es tarea de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales(Semarnat) indicar cuál es la afectación causada, pero detalló que de entrada cuentan con 500 millones de árboles que sembrarán para resarcir el daño ambiental que se pueda generar.

SEGUIR LEYENDO: