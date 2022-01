Morena no es invencible, ya le “arrebataron” el corazón: Santiago Creel sobre 2024

“Estoy listo y preparado”: Santiago Creel ante una posible candidatura presidencial. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae)

Todavía no ha pasado ni un año de su regreso a la vida política en México y Santiago Creel Miranda se dice “listo y preparado” para una posible candidatura presidencial en 2024, sin embargo, reconoce que para que esto suceda se debe de llegar a un acuerdo entre los partidos de la alianza Va por México. El panista se muestra confiado de que su coalición tendrá buenos resultados en las elecciones de este año y en las venideras luego de arrancarle el “corazón” a Morena y sus aliados el año pasado.

En entrevista con Infobae México, Santiago Creel aceptó que para ganarle a Morena en las urnas, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) tienen que seguir juntos, pero resaltó que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador también tiene que hacer lo propio, ya que que la coalición oficialista no es invencible.

Ex secretario de Gobernación, actual vicepresidente de la Cámara de Diputados y encargado de las mesas de diálogo con el Gobierno Federal desde la oposición, califica los recientes conflictos dentro del PAN como una tensión natural preelectoral y señala a Morena de tener una verdadera pugna interna.

Santiago Creel calificó de mentira y absurda la supuesta investigación en su contra por lavado de dinero de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); y, aunque prefiere no hacer suposiciones, no descarta que actores políticos lo vean como una amenaza.

“Listo” para lo que sigue

Santiago Creel dijo a Infobae México estar listo y preparado para una posible candidatura presidencial en 2024 y aseguró que si el PAN lo impulsa él estará al frente de la contienda. Sin embargo, reconoció que para las próximas elecciones presidenciales lo ideal es tener un candidato de toda la oposición, por lo que no basta que un solo partido impulse a su candidato.

“Agradezco mucho que me incluyan en las encuestas y que militantes de mi partido me propongan para ser su candidato, yo creo que en este momento mi responsabilidad es sacar adelante el diálogo político y de legislador, por supuesto que si mi partido me impulsa, estaré al frente [...] Yo estoy listo y estoy preparado”, dijo Santiago Creel.

Y agregó: “El 2024 no es solamente de un partido, tendrá que ser un candidato de varios partidos y, desde mi punto de vista, lo ideal debe ser un candidato de la oposición, entonces, no basta solamente que un partido impulse un candidato, se requiere una candidatura que pueda ser procesable, impulsada y apoyada por el resto de los partidos”.

El panista confía en que la alianza del PRI, PAN y PRD se mantenga hasta 2024, misma que -manifestó- ha estado funcionando en el Congreso, sabe que solo unidos pueden vencer a Morena y a sus aliados en las elecciones venideras, pero señaló que el partido del presidente necesita de igual forma del PT y el PVEM.

“Hemos hecho una muy buena coalición legislativa, hemos votado prácticamente todo de la misma manera y hemos hecho alianzas en los lugares donde pensamos podemos ganar y nos ha resultado positivamente. Hay que recordar que Morena necesita su coalición también, si no tuviera el apoyo del PVEM y del PT, no tendría ni siquiera mayoría”, señaló.

Santiago Creel consideró importante que se mantenga la alianza PAN, PRD, PRI. (Foto: Infobae)

En el PAN no hay fractura, es tensión preelectoral

Santiago Creel rechazó que exista una fractura dentro de Acción Nacional y calificó a las diferencias que hay entre los panistas como una natural tensión preelectoral, esto luego que varios miembros del partido expresaran su rechazo a su líder nacional, Marko Cortés, quien en un audio filtrado reconoció que de las seis gubernaturas que se disputarán este año, solo tienen la posibilidad de ganar una.

“Son seis candidatos a gubernaturas que tenemos que decidir, eso te da una dinámica de tensión natural interna, pero a la par hay que definir candidaturas para los distritos locales, es decir, legisladores, presidentes municipales y sus cabildos, eso hace que el partido entre en una competencia interna entre sus militantes generando una situación de alta tensión y dentro de ese ambiente se suscitan algunos eventos de los que se aprovechan uno u otro grupo, a veces de una manera inconveniente para el partido”, explicó.

Al respecto, el panista agregó que la peor etapa de esta convulsión interna ya está terminando, por lo que pronostica una buena estabilidad y unidad dentro del partido y aceptó que estas tensiones internas -como él las llama- no deberían de ser naturales pues el partido debe mostrar un rostro de unidad.

En contraste, Santiago Creel acusó al partido del presidente de tener, en verdad, un fuerte conflicto interno: “Nada más ve la unidad en Morena (Movimiento Regeneración Nacional), este vendaval, los golpes que se están dando unos con otros. En el PAN es una cuestión de que si nuestro presidente dijo una cosa con respecto a una elección y salieron tres o cuatro comentarios, en Morena se están dando”.

Santiago Creel (Foto: Twitter/@SantiagoCreelM)

Morena no es invencible, en 2021 les quitamos el “corazón”

A diferencia de lo que dijo el líder de su partido, Santiago Creel confía en que la alianza del PRI, PAN y PRD tendrá buenos resultados en las elecciones de este año y señaló que Morena no es invencible en las urnas, muestra de ello -dijo- fueron los resultados de los comicios del 2021, donde “le arrebataron a Morena el “corazón”, es decir, la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, así como varios municipios del Valle de México y mantuvieron un buen margen en el Congreso.

“Ya le ganamos y le competimos (a Morena). En la elección del año pasado, la oposición en su conjunto obtuvo poco más de 22 millones de votos, Morena y su coalición alcanzaron 20 millones de votos, entonces, los opositores tenemos más votos [...] ahora, si comparamos solamente coaliciones, no toda la oposición, Va por México sacó 19.6 millones de votos o un poco más. Estamos empatados”, dijo Creel Miranda.

De acuerdo con los cómputos distritales de las elecciones 2021 del INE, la alianza del PAN, PRI y PRD recibió 19.4 millones de votos, mientras que la coalición de Morena, PT y PVEM sumó poco más de 21 millones de votos, una diferencia de 1.5 millones de votos. En tanto, Movimiento Ciudadano (MC), partido que ha insistido en ir sin alianzas, recibió 3.4 millones de votos.

Sobre la aplastadora victoria de Morena y sus aliados en 11 de las 14 gubernaturas el año pasado, Santiago Creel respondió que la alianza Va por México le quitó a Morena no solo la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, sino también municipios mexiquenses de la zona conurbada, así como demás ayuntamientos, particularmente en centros urbanos.

“Pudimos quitarle el corazón a Morena, que es el Valle de México. Tú te puedes ir ahorita desde Tlalpan hasta Toluca en territorio gobernado por la coalición Va por México y podríamos llegar hasta prácticamente Querétaro y nos seguimos, porque los triunfos nuestros fueron municipales”, mencionó Santiago Creel, y agregó: “Si comparamos nosotros votos locales, estamos empatado, tenemos 12 millones nosotros y 12 millones de ellos [...] Estamos, nuestra coalición y la coalición oficial, en un empate comiéndonos calle por calle”.

Santiago Creel aseguró que Morena no es invencible y que ya le quitaron el "corazón" al partido del presidente. (Foto: Infobae).

Si el gobierno quiere dialogar, hay que quitar las comas y los puntos

En las últimas semanas, Santiago Creel se ha encargado de organizar una serie de mesas de diálogo con el gobierno federal, particularmente con la Secretaría de Gobernación (Segob), que comenzarán el 24 de enero y que tendrá al menos siete reuniones.

En estas mesas de diálogo, explicó Creel, se abordarán temas generales como economía, seguridad, salud y medioambiente, pero también específicos como la Reforma Eléctrica y la Reforma Electoral, incluso la polarización y el uso de instrumentos del estado para el acoso a la oposición.

Sobre estos temas en particular, y ante el antecedente del presidente de ordenar a los legisladores de su partido a no quitar ni una sola coma a sus iniciativas en el Congreso, el panista aseguró que si el gobierno de verdad se va a abrir al diálogo, no solo se van a quitar las comas, sino también los puntos.

“Si vamos a dialogar, pues hay que quitar las comas y no solamente las comas, los puntos seguidos y puntos aparte, se tiene que ir a dialogar sin anatemas, sin censura previa de las cosas, porque si no, no hay diálogo. Vamos a ir a dialogar porque hay apertura y porque el propio presidente así lo manifestó cuando le dio la instrucción al secretario de Gobernación”, dijo Santiago Creel.

Adán Augusto López recibió a Santiago Creel en la Segob (Foto: Gobierno de México)

Investigación de Hacienda: “Mentiras, mentiras y más mentiras”

En días pasados trascendió que Santiago Creel era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ambas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al respecto el panista calificó los señalamientos como “mentiras, mentiras y más mentiras”, así como de “absurdas”.

De acuerdo con lo publicado por el medio Contralínea, Santiago Creel, su hijo Santiago Creel Garza y el excandidato presidencial Ricardo Anaya, participaron en una supuesta red financiera que vincula a políticos y despachos de abogados con empresas acusadas de realizar operaciones sospechosas, defraudar al fisco y participar en lavado dinero producto del narcotráfico. En este presunto engranaje criminal, Santiago Creel habría recibido 80 millones de pesos entre 2015 y 2021.

Santiago Creel explicó que no hay una investigación en su contra y que nunca ha tenido problemas con ningún tipo de autoridad. Aunque dijo que prefiere no hacer especulaciones en torno al origen de estas acusaciones, el legislador mencionó que este tipo de situaciones surgen cuando se afectan intereses.

“Puedo hacer muchísimas especulaciones de todo tipo, pero prefiero no hacerlas, no vale la pena, salvo decir que no es cierto”, explicó el panista y agregó: “suelen ocurrir este tipo de ataques periódicamente y va dependiendo mucho de los avances, los espacios o el protagonismo que uno deba tener para hacer avanzar algún tipo de proyecto y se afectan espacios públicos e intereses”.

Santiago Creel no descarta que haya gente que no encuentre bien lo que está haciendo y vea en él una posible amenaza, razón suficiente -dijo- para frenarlo, también explicó que habrá quien haga una investigación y tenga mal los datos o le pasen los datos malos como buenos, la cuestión de todo esto, finalizó, es que es difícil aclararlo todo.

