Arturo Elías Ayub: el lado positivo que le ha dejado la pandemia al “tiburón” de Shark Tank

Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios mexicanos que, sin duda alguna, ha tenido gran éxito en los negocios. Actualmente, funge como director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, además de ser Director General del portal UNO TV. También es Director General de Fundación TELMEX y participa en uno de los realitys más importantes y exitosos del momento: Shark Tank.

Elías Ayub, además, es Presidente del Consejo de Administración de Prodigy MSN; integrante de los Consejos de Administración de Grupo CARSO, Grupo Financiero Inbursa, UNO TV, América Móvil y del Instituto Carlos Slim de la Salud.

Además, ha sido Presidente del equipo de fútbol Pumas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y directivo del Club León, logrando campeonatos con ambos equipos.

En Shark Tank, se desempeña como panelista, que también son conocidos como tiburones. En el programa, Arturo Elías Ayub, junto a otros grandes empresarios del país, como han sido Carlos Bremer, Marcus Dantus, Rodrigo Herrera Aspra y Patricia Armendáriz, escuchan propuestas de emprendedores que buscan sacar un producto al mercado o ya está a la venta, pero buscan a algún inversionista. Si a alguno de los tiburones les interesa el producto, puede que lleguen a un arreglo y se asocien.

Arturo Elías Ayub fue entrevistado por Oswaldo Trava, también conocido como Oso Trava, quien tiene un podcast llamado Cracks, y en el que invita, regularmente, a empresarios, aunque también suele charlar con personalidades de otros sectores como el deportivo.

En la charla, Oso Trava le pregunta a Elías Ayub sobre su primer libro, llamado El Negociador. Oswaldo le pregunta que de donde sale la idea de enfocarse en negocios para hablar en su libro. Ante esto, el empresario le responde que él no es escritor de manera profesional, y que nunca le pasó por la cabeza que iba a escribir un libro, sin embargo, cree que todos son buenos para algo.

“Si tú me regunta: Arturo, para qué crees que eres bueno, yo creo que soy bueno para dos cosas, para jugar ping pong y para negociar”, explica el empresario. También, menciona que la pandemia que se vive actualmente al rededor del mundo por COVID-19, le dio tiempo. “A mí me dio la oportunidad en tiempo esta pandemia, que nos ha quitado tantas cosas importantes y que ha sido tan dolorosa para mucha gente, pero que sí nos ha dado un poco de tiempo, yo creo, a todos. Y en ese tiempo yo quise aprovechar para muchas cosas”.

Dice que gracias a la pandemia ganó muchas cosas, como una mayor cercanía con su familia, que a pesar de que ya la tenía, tras la pandemia fue una consolidación de la relación familiar muy buena. También, explica, que gracias a la pandemia pudo hacer ejercicio, lo que le hizo adelgazar, y ganó el sentirse mejor físicamente, además de darle tiempo.

“En ese tiempo dije: a ver, haz tenido experiencias padrísimas en tu vida, y esto lo venía pensando desde antes, y en verdad soy un convencido que lo que lo que se necesita para que un país salga adelante, no estoy hablando de México, sino de cualquier país del mundo, son empleos, empleos, y más empleos, esa es la única forma, lo ha dicho el ingeniero Slim mil veces, es la única verdadera forma de combatir la pobreza, con empleo y más empleo, y obviamente empleos dignos, y a mí me ha tocado vivir cosas muy padres, y creo que si puedo compartir esas cosas tan padres con miles de chavos que me hacen el grandísimo favor de seguirme en redes sociales, y me siguen en el programa de Shark Tank y me siguen en YouTube, y se portan buenísima onda conmigo, caray, por qué no contarles mis secretos, si les sirven que chido, y si no, pues caray, ni modo”, menciona.

Explica que si el libro llegara a ser súper exitoso, hablando en temas económicos, a él le pagaría de comisión la editorial lo que saca por impartir dos conferencias de una hora cada una, por lo que no se trata de un tema económico.

