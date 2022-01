Arturo Elías Ayub: el importante papel que juega la familia en la vida y decisiones del yerno de Carlos Slim

Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios más importantes de México en la actualidad.

Arturo Elías Ayub es, en la actualidad, uno de los empresarios más importantes de México. Además, es uno de los hombres de mayor confianza de la persona con más dinero en el país, Carlos Slim Helú, pues es su yerno, ya que está casado con su hija Johanna Slim Domit. Con su esposa tiene tres hijos: Arturo Johanna y Alejandro Elías Slim.

Además, Arturo ha destacado por aparecer en el programa producido por canal Sony Shark Tank México, en el que funge como panelista o tiburón. En este, emprendedores se paran en frente de un grupo de empresarios para mostrarles productos que ya se encuentran a la venta en el mercado o que están aún como simples proyectos, y si convence a los tiburones, puede que lleguen a un acuerdo para apoyarlos como inversionistas.

Además de Arturo Elías Ayub, también ha destacado la participación en el programa de otros importantes empresarios como Carlos Bremer, Patricia Armendáriz, Rodrigo Herrera y Marcus Dantus.

Elías Ayub destaca por ser muy activo en sus cuentas de redes sociales, en las que el empresario comparte, de manera continua, momentos que pasa al lado de su familia y amigos. El empresario tiene ascendencia libanesa, al igual que su esposa, pues sus abuelos, padres de Carlos Slim, eran originarios de ese país asiático vecino de Siria.

Arturo Elías Ayub está casado con Johanna Slim. Foto: Instagram @arturoelias

Al ver sus fotografías, compartidas en redes sociales, pasando momentos en familia, se puede notar a simple vista el fuerte vínculo que tiene con ellos.

En una entrevista para el podcast Cracks, el cual es conducido por Oswaldo Trava, mejor conocido como Oso Trava, Arturo Elías Ayub habla justamente de la importancia que tiene la familia en su vida. En la entrevista, Trava pregunta a Arturo si con su familia tiene algún tipo de ritual que lleven a cabo, él responde que como tal un ritual no, pero acostumbran hacer ciertas cosas juntos.

“Así como ritual, algo que hagamos cada domingo o hagamos cada cierto tiempo, yo creo que no, o no que me acuerde. Jugamos mucho tenis en familia, dobles, mi esposa y yo, Johannita, Alex, Artur, de los cinco quien pueda, pero yo te diría que tenemos una costumbre muy padre, nos encanta contarnos cosas”, platica el empresario en el podcast.

Menciona que en familia, se cuentan de su día y las cosas que pasaron a lo largo de él. “Qué hicimos hoy y qué nos fue bien y qué nos fue mal, pero también de cosas importantes, o sea: oye me habló este galán y este sí me gusta, o: le voy a llegar a mi chava”.

Elías Ayub es yerno de la persona con más dinero en México, Carlos Slim Helú. Foto: Cuartoscuro

Dice que se hablan de cosas que en verdad tienen importancia, y se tienen la confianza para escuchar el consejo que les dan los demás miembros de la familia. “Eso yo creo que crea una vinculación padrísima, porque hemos creo que logrado esa confianza, esa es la palabra, para podernos platicar de todo un poco”.

Oswaldo Trava le dice que cuando habla de todo un poco, incluso habla de que le han ayudado a tomar decisiones, y le pregunta por alguna decisión que recuerde en la que ellos estaban en desacuerdo con lo que él sentía, y terminaba haciéndoles caso.

En este sentido, Elías Ayub responde que sí recuerda una muy importante en su vida. “A mí me han ofrecido ser candidato a gobernador y ser candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, partidos políticos importantes, y obviamente es una decisión que platiqué con ellos, y las dos veces fueron ellos los que la echaron para atrás, no con caprichos ni con berrinches ni con argumentos poco sólidos, sino con razones reales, con razones de vida, con razones de poner las prioridades muy claras para mí, ellos viendo por mí y viéndonos todos como familia, y me acabaron convenciendo”, concluye el empresario.

