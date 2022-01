Shark Tank: por qué el “tiburón” Marcus Dantus no quería formar parte del programa

Marcus Dantus ingresó al programa en 2018. (Foto: Instagram@marcusdantus)

El programa para impulsar a nuevos emprendedores Shark Tank, el cual es producido por el canal Sony, es uno de los programas más exitosos en la actualidad. Ha tenido gran éxito gracias a que emprendedores muestran nuevos e innovadores productos, mientras un grupo de empresarios juegan el rol de panelistas, a los que también se les conoce como tiburones, y si les convence el producto, hacen propuestas para entrar en el negocio con sus creadores, aportando una inversión y llegando a un acuerdo en común.

Por los lugares de panelistas han pasado varios importantes empresarios mexicanos que han jugado un papel importante. Entre ellos, se encuentra Arturo Elías Ayub, el yerno del hombre más rico de México, Carlos Slim; la actual diputada del partido Morena Patricia Armendáriz; el dueño de la empresa GenommaLab, Rodrigo Herrera; Carlos Bremer, uno de los empresarios regiomontanos más exitosos en la actualidad, y Marcus Dantus, entre otros.

Este último, Marcus Dantus, es un emprendedor serial, inversionista, profesor y speaker mexicano. En la actualidad es CEO de Startup México, un campus de fomento de innovación y cultura emprendedora en Latinoamérica, socio de Dux Capital.

Fue en 2018 cuando lo invitaron a participar como tiburón en el programa Shark Tank. En una entrevista con el podcaster Roberto Martínez, el empresario cuenta la forma en la que entró al exitoso programa. Explicó que un día le habló la productora del programa Kirén Miret, y lo invitó al programa, aunque dice que al principio dijo que no, pues no creía ser un empresario como los que aparecen como panelistas en el reality.

Shark Tank es uno de los programas más exitosos en la actualidad. Canal Sony

“La verdad es que le dije que no al principio, porque no me latía mucho, primero porque yo no soy un empresario como estos grandes empresarios que están en el programa, un Carlos Bremer, un Arturo Elías, Rodrigo Herrera, son cuates con mucho más lana”, dice Dantus en el programa.

Roberto Martínez le pregunta que si los conocía, a lo que el empresario responde que “irónicamente sí, a Carlos Bremer me lo había topado jugando Poker precisamente en un crucero, Arturo Elías iba en primaria conmigo, y Rodrigo iba conmigo en el TEC, en prepa, pero no los había visto hasta que ingresé al programa”, menciona.

Explica en la entrevista que, cuando se puso a pensar, vio que Shark Tank era un programa que fomenta la cultura del emprendimiento, “y la verdad es increíble, lo ven desde niños de 10 años que quieren emprender, y además, creo que es uno de lo programas más vistos en Latinoamérica, y entonces, dije sabes qué, yo a esto me dedico, a fomentar la cultura del emprendimiento, entonces está perfecto, y ahí embonó muy bien, y me gustó mucho”.

Dantus comenta que mucha gente le ha llegado a preguntar si el programa es de verdad o ficticio, a lo que responde que “claro que es de verdad”, pero lo que sucede es que el proceso es al revés, pues normalmente el empresario ve a un emprendedor para platicar con él, el emprendedor presenta algo, se le realiza un estudio y un análisis, y si le gusta al inversionista, se pasa a un periodo de due diligence, y si pasa este proceso, el empresario invierte. “En el programa es al revés, tienes cinco minutos, le dices que sí, y luego viene el due diligence, luego lo conoces al emprendedor, entonces sí hay algunos deals que se caen, porque no te dijeron la verdad, o inclusive hay chavos que nada más quieren salir en la tele”, explica.

Marcus Dantus es CEO de Startup México. (Foto: Instagram@marcusdantus)

También cuenta que es difícil empatar las agendas de todos los tiburones, y que ya hay fechas de grabación establecidas, que son 12 días seguidos, en los que van 12 horas al set a grabar.

