Ex policía que amenazó al fotoperiodista Margarito Martínez fue detenido en Tijuana

Margarito Esquivel Martínez quedó expuesto a ataques tras los comentarios de Ángel Peña (Foto: Twitter / Margarito Esquivel Martínez )

Un ex policía municipal de Tijuana fue detenido por autoridades estatales de Baja California bajo sospechas de su presunta participación en el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, quien fue acribillado el pasado lunes 17 de enero al salir de su domicilio en la ciudad fronteriza.

El hombre identificado como Ángel Peña, publicó un video en su página de Facebook, en el cual acusó a Margarito de haber expuesto información perjudicial para grupos del crímen organizado, además de acusarlo de ser un “halcón” de otra banda delictiva.

Mediante sus redes sociales, el ex policía se dedica a compartir información relacionada a temas de seguridad, y fue por este canal que el pasado 13 de diciembre realizó una transmisión en vivo de un hecho delictivo, el cual Margarito Martínez también cubrió.

Tras encontrarse con el fotoperiodista, Peña comenzó a lanzar acusaciones en su contra, pues aseguró que publica imágenes de importantes criminales locales y de los vehículos en los cuales se trasladan, además de asegurar que Martínez daba información privilegiada a un grupo de la delincuencia organizada.

Por su parte, Margarito rechazó lo dicho por el hoy detenido, pues le pidió cesar con sus acusaciones y permitirle realizar su trabajo, el cual compartía con siete medios de comunicación ubicados en la ciudad de Tijuana.

El fotoperiodista había solicitado protección de las autoridades (REUTERS/Jorge Duenes)

Tras las acusaciones de Peña, Margarito solicitó protección por parte de las autoridades federales bajo el Protocolo de Actuación para la Protección de los Derechos de las Personas que Ejercen el Periodismo, pues lo dicho por el bloguero había dejado en una situación vulnerable al fotoperiodista, quien expresó esta situación en diferentes ocasiones.

Sonia de Anda, directora de Esquina 32, un portal de noticias fronterizo, increpó a Peña durante la cobertura del asesinato del periodista el pasado lunes 17 de enero, pues aseguró que sus falsas acusaciones derivaron en la muerte del reportero gráfico.

“Debería darte vergüenza de estar aquí, eres un perro… tú le pusiste dedo, tú eres el asesino, no seas ignorante, lárgate de aquí, por tu culpa está muerto”, recriminó la periodista al autodenominado comunicador del barrio.

Por su parte, Ángel Peña se deslindó de los hechos, pues aseguró que el video no fue lo que causó el ataque en contra de Margarito:

“No directamente el peligro, no nada más es por el video, nosotros, y lo voy a decir en general, yo como comunicador usted no me conoce a mí si por atrás soy otra persona, no conoce si otro reportero está trabajando mal o no, no conocemos a las personas y nunca las terminamos de conocer”, aseguró en una entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Ángel Peña negó su participación en el crimen, pero fue arrestado por las autoriades tras el cateo de su casa (REUTERS/Jorge Duenes)

De igual manera, compartió detalles de su relación con el periodista, ya que negó tener un “pleito personal”, pero seguro que “con el tiempo se le fue subiendo y me empezó a decir más cosas de ‘ahí viene el delincuente’, ‘ahí viene el malandro’”.

Ángel Peña aseguró que no es un asesino, por lo que tiene la consciencia tranquila aún después del homicidio de Margarito Martínez, quien presuntamente perdió la vida a manos de la delincuencia organizada.

El secretario General de Gobierno de Tijuana, Catalino Zavala Márquez aseguró en una conferencia de prensa conjunta ofrecida con autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), que ya se está trabajando en diferentes líneas de investigación por el asesinato del fotoperiodista, indagaciones que incluyen a varios administradores de cuentas en redes sociales.

Debido a estas investigaciones, se realizaron diversos cateos en domicilios de la ciudad fronteriza, incluido el de Ángel Peña, lugar en el cual las autoridades encontraron marihuana y decidieron ponerlo a disposición de un ministerio público local para deslindar su responsabilidad en el delito de narcomenudeo, así como en el caso de Margarito Martínez.

