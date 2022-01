MC y Morena arrecian en sus críticas contra Cuitláhuac García

El gobierno de Cuitláhuac García volvió a ser criticado por MC y Morena (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

El caso contra José Manuel Del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, sigue dando de qué hablar a los detractores del gobierno en Veracruz de Cuitláhuac García. De tal modo que Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) continuaron con sus señalamientos respecto a la violación del debido proceso.

Este miércoles 12 de enero, Dante Delgado, coordinador nacional de MC, aseguró que la situación por la que atraviesa José Manuel Del Río “es un claro abuso de poder por parte de quienes se encuentran en palacio de gobierno”.

Esto porque el senador adelantó que, frente a la situación de su compañero de partido, “en un claro abuso de poder”, se presentará un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, pues para la vinculación a proceso del funcionario no se presentó ningún elemento probatorio en su contra.

José Manuel Del Río está preso en Veracruz sin que se presentaran pruebas o testimonios en su contra (Foto: Facebook / José Manuel del Río)

Delgado Rannauro señaló que la fabricación de delitos, deja muy mal parado a quienes lo hacen desde palacio de gobierno y, de igual modo, arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien le dio “un manto protector a una autoridad impresentable” de Cuitláhuac García.

“Si conoce la ley y conoce el expediente, se vuelve cómplice; y si no lo conoce por ignorancia, se vuelve cómplice. Así que es cómplice de atropellos”

Nuevamente señaló que se generaron siete especulaciones en relación al asesinato de René Tovar en el municipio de Cazones, en donde hacen responsable intelectual a Del Río, pero todos carecen de sustento que respete el Estado de derecho.

Remigio René Tovar Tovar fue asesinado en Veracruz, a dos días de las elecciones de este año (Foto: Facebook / Rene Tovar Tovar)

“No permitiremos actos de injusticia ni atropellos a la ley. Protestaremos por hacer respetar la Constitución”

El líder del partido naranja expresó la solidaridad y el apoyo de la militancia con José Manuel del Río y reiteró que el indiciado tiene una calidad humana intachable, la cual se respalda con su trayectoria como fundador de Movimiento Ciudadano y los cargos que ha desempeñado al amparo de la voluntad pública.

Aunado a esto, Alejandro Rojas, fundador del Ala Democrática de Morena, arremetió la figura de García Jiménez y, a través de redes sociales, sostuvo que el gobierno de Veracruz incurre en la violación de derechos humanos. Bajo esa lógica, recordó que Ricardo Monreal ya lo había dicho alguna vez.

La bancada de MC condenó la detención de José Manuel del Río (Foto: Twitter / @AlvarezMaynez)

“¿No que no violaban los derechos humanos en Veracruz? ¿No que Ricardo Monreal no tenía razón? Estoy en Veracruz hablando con gente del pueblo que ha sido agraviada por este Gobierno de 4ª, no de la 4T. Daré una conferencia de prensa en Xalapa”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Y es que Monreal Ávila ya había condenado la actuación de los poderes en el estado costero, pues las irregularidades del caso contra Del Río, de acuerdo con el doctor en Derecho Constitucional por la UNAM, son violatorios del Estado de derecho.

“El Juez de Control del Décimo Primer Distrito Judicial en Xalapa, Veracruz, Francisco Reyes Contreras, le dictó auto de vinculación a proceso, lo cual, para mí y para muchos conocedores de los temas penales, representa una enorme injusticia”, escribió en su portal, donde también esbozó una respuesta amplia al enunciado.

En su artículo señaló que no existen hechos ni testimonios que vinculen al secretario técnico de la Jucopo con el asesinato de René Tovar, por lo que explicó que “la imputación que se le hace se sostiene únicamente a partir de conjeturas, sin ningún elemento de convicción objetivo que si quiera ponga en tela de juicio su derecho a la presunción de inocencia”. Por lo que no dio cabida jurídica al proceso contra el abanderado de MC.

