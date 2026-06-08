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Por qué el concierto de DPR IAN en México podría ser el último del cantante

Christian Yu está confirmado para el Fan Fest de Monterrey con motivo del Mundial 2026

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Póster estilo scrapbook con patrones retro, incluye cartel del Monterrey World Cup Host City y múltiples fotos desgastadas de DPR IAN en varias poses.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

DPR IAN confirmó su presentación en el Fan Fest de Monterrey, aunque el cantante fue presentado por Samuel García, gobernador del estado, como representante del K-pop, él ha explicado que busca alejarse de la industria.

El próximo 23 de junio, el Parque Fundidora de Monterrey recibirá a DPR IAN, quien se suma a la programación del FIFA Fan Festival como una de las figuras internacionales más esperadas.

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Ahora este concierto podría ser uno de los últimos de su carrera, pues Christian Yu —su nombre real— decidió descartar su nuevo álbum y piensa retirarse de los shows en vivo.

Christian Yu planteó su concierto en Monterrey como uno de los últimos en su vida (Captura de pantalla)
Christian Yu planteó su concierto en Monterrey como uno de los últimos en su vida (Captura de pantalla)

“México podría ser potencialmente una de las últimas cosas que haga, los últimos shows de mi vida”, dijo.

Fue en la madrugada del 8 de junio cuando realizó un live y dijo estar en la incertidumbre, pues necesita estar solo.

“Hace un mes descarté todo el álbum y tuve que dejar ir a todo mi equipo, y los bendigo porque me ayudaron tanto como pudieron. Y ahora siento que tengo que estar solo. Con el álbum descartado...no sé qué va a pasar”, mencionó.

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Entre comentarios, muchos de sus admiradores se dijeron tristes por el posible retiro del cantante y productor; sin embargo, también respaldaron que Christian Yu esté priorizando su salud mental.

DPR IAN fue descubierto en la calle por una agencia y así inició su carrera en Corea del Sur, integrándose primero al grupo C-Clown bajo el nombre de Rome.

(Instagram/@dpr_official)
(Instagram/@dpr_official)

El cantante ha descrito su experiencia en el sistema de idols como “inhumana” debido a las exigencias y la falta de autenticidad artística, lo que lo llevó a fundar el colectivo Dream Perfect Regime (DPR), desde donde busca mayor libertad creativa y empresarial.

Modalidades de acceso para el Fan Festival de Monterrey

Los asistentes podrán elegir entre dos formas de ingreso: la entrada gratuita, disponible hasta agotar el cupo permitido, y la opción de zonas premium, que garantizan espacio y servicios adicionales.

Los boletos para estas áreas con beneficios extra están a la venta desde el 21 de mayo.

La sección General+ tiene un precio de 850 pesos mexicanos por concierto, mientras que la zona VIP varía de acuerdo con el artista, alcanzando los 2,950 pesos para Imagine Dragons y 2,450 pesos para Chayanne, Grupo Firme y Enrique Iglesias.

(Samuel García)
(Samuel García)

Para quienes desean saber cómo asistir al espectáculo de DPR IAN en Monterrey, basta con acudir al Parque Fundidora en la fecha señalada para acceder al área gratuita, o bien, comprar entradas para los sectores especiales desde Ticketmaster.

El Fan Festival y la presencia de DPR IAN

El Fan Festival transformará el Parque Fundidora durante 21 días en un espacio con actividades diarias de música y fútbol, con acceso libre para el público general y la posibilidad de adquirir boletos para zonas exclusivas. DPR IAN es parte de un cartel que busca fusionar la cultura musical internacional con la efervescencia del Mundial 2026.

El propio Christian Yu ha explicado que convertirse en idol no era nunca su intención original. Según sus palabras, la experiencia como ídolo le enseñó “lo que no debía hacer” y lo motivó a romper con el esquema tradicional surcoreano, apostando por una carrera donde la autenticidad artística sea el eje.

Aunque los medios insisten en vincularlo al K-pop, el cantante insiste en distanciarse de esa etiqueta y en enfocarse en propuestas musicales que cuestionan los límites del género. Su presencia en el festival representa la llegada a México de una figura que desafía las convenciones de la industria asiática.

Dentro del evento, cada día habrá acceso sin costo para el público general, aunque quienes prefieran experiencias premium podrán asegurarlas mediante pago anticipado.

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