J Balvin y El Recodo darán conciertos gratis en México como parte del Fan Fest

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El concierto gratuito de J Balvin en Monterrey marca el final del Tour Internacional del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El evento se realiza este lunes, 8 de junio, en el Parque Fundidora y reúne a fanáticos del reguetón y del fútbol en una jornada que combina música en vivo, actividades y la exhibición del trofeo original del Mundial.

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La expectativa es alta por la presencia de J Balvin, acompañado por otros artistas internacionales.

Horarios y dinámica del evento

Las puertas del Parque Fundidora abren a las 17:00 para permitir el ingreso del público.

El programa artístico comienza a partir de las 19:00.

La develación del trofeo de la Copa Mundial está prevista para las 21:50.

Los organizadores sugieren llegar con anticipación para agilizar el acceso, ya que se espera una gran asistencia.

La entrada es gratuita, aunque se requiere boleto para ingresar al recinto. La combinación del concierto y la exhibición del trofeo ha generado gran interés entre los seguidores del fútbol y la música.

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Canciones que podrían sonar en el show de J Balvin

No se ha revelado un setlist oficial, pero las canciones interpretadas en los conciertos recientes de J Balvin ofrecen pistas sobre lo que podría escucharse. Entre las más probables destacan:

(FB/SAMUELGARCIASEPULVEDA)

Blanco

7 de Mayo

Ma’ G

¿Qué Más Pues?

Con Altura

Sigo Extrañándote

Qué Pretendes

Si Tu Novio Te Deja Sola

Downtown

Poblado

Contra la Pared

Reggaeton

Amarillo

Morado

Azul

Mi Gente

Ginza

Ay Vamos

Safari

La Canción

Estas canciones forman parte del repertorio más recurrente de sus giras y suelen ser coreadas por el público.

Expectativas y artistas invitados

Entre los temas más esperados por los seguidores se encuentran Mi Gente, Ginza, Ay Vamos y Safari, considerados himnos en la trayectoria del artista. También se anticipa la inclusión de éxitos recientes como Reggaeton, Blanco y ¿Qué Más Pues?.

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El evento contará además con la participación del brasileño Pedro Sampaio y la estadounidense Amber Mark. Los tres artistas colaboran en el remix de Jump, tema promocional para la Copa Mundial 2026.

Magnitud del Tour del Trofeo

La gira internacional del trofeo visitó más de 70 ciudades en unos 30 países, consolidándose como una de las campañas promocionales más amplias previas a una Copa del Mundo.

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El cierre en Monterrey representa el punto culminante de este recorrido global, con J Balvin como figura central del espectáculo.

Banda El Recodo gratis en el Zócalo

El Zócalo de la Ciudad de México se prepara para recibir a miles de aficionados en el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Banda El Recodo, considerada “La Madre de Todas las Bandas”, encabezará un concierto gratuito en el corazón capitalino como parte de las celebraciones oficiales.

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La Banda el Recodo, conocida como "La Madre de Todas las Bandas", actuará en el Zócalo de Ciudad de México el 11 de junio tras el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica. (X: FIFA)

La cita será el 11 de junio, justo después del partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Según el programa de la FIFA, el espectáculo comenzará una vez finalizado el encuentro, estimando el arranque después de las 15:00 horas. La entrada será libre, aunque sujeta a la capacidad máxima del recinto.

Quienes se pregunten por las actividades del FIFA Fan Festival en la CDMX encontrarán que el Zócalo funcionará como el principal punto de encuentro durante el torneo. Entre el 11 de junio y el 19 de julio, el público podrá seguir todos los partidos en pantallas gigantes, disfrutar de conciertos, experiencias interactivas, zonas gastronómicas y áreas familiares, todo orientado a crear un ambiente de convivencia para visitantes nacionales e internacionales.

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La jornada inaugural también contará con la presencia de la cantante Shakira, quien abrirá los festejos horas antes de la actuación de la banda sinaloense. De este modo, fútbol y música compartirán protagonismo en una de las celebraciones más esperadas del año.

(IG)

La FIFA ha definido el Zócalo como el “Templo Mayor del Futbol” durante el Mundial, apostando a posicionar el Centro Histórico como un escenario central de las festividades. El evento busca ofrecer un espacio gratuito para disfrutar tanto del deporte como de la cultura mexicana.

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