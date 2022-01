Variante Ómicron: 10 recomendaciones de la CDMX para prevenir contagios

(Foto: Reuters/Mahe Elipe)

El Gobierno de la Ciudad de México emitió un decálogo contra la variante Ómicron, el cual, de acuerdo con las autoridades locales, se suma al avance de la aplicación de la dosis de refuerzo para disminuir los contagios y los síntomas graves por la enfermedad en la capital.

La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, recordó que la variante Ómicron tiene como característica ser mucho más contagiosa; aseguró que a pesar de ello, no ha generado la misma proporción de hospitalizaciones debido a que la gran mayoría de la población cuenta ya con esquema completo de vacunación.

“Cerca del 20% de los hospitalizados que tienen COVID llegaron a los hospitales por distintos motivos no relacionados con COVID, como accidentes, enfermedades agudas y, al momento de realizar la prueba rápida de control, resultaron positivos”, señaló.

Por su parte, el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, explicó que al 10 de enero, de 130 pacientes hospitalizados en hospitales de SEDESA, el 99 de ellos no tenía ningún tipo de vacuna, que representa el 76%; seis contaba sólo con una dosis, lo que significa el 5%; y 25 tenía su segunda dosis, que representa el 19%.

“¿Qué significa esto? El 81% de los pacientes hospitalizados en la Ciudad de México, en hospitales de la Secretaría de la Ciudad de México, que son representativos –creemos– del resto del Área Metropolitana, no tenían su esquema completo de vacunación; y, esto es particularmente relevante cuando lo comparamos con que solo el 4% de la población de la ciudad, estimamos, no tiene su esquema completo; es decir, es desproporcionadamente mucho más alto el riesgo de las personas no vacunadas de enfermar y agravar”, destacó..

De acuerdo con la Red IRAG, de la Secretaría de Salud federal, la Ciudad de México tiene un 40.8% de ocupación hospitalaria en espacios generales; 18% en terapia intensiva y 32.8% en camas con ventilador con ventilador UCI

A continuación se enlistan las 10 recomendaciones que emitió el gobierno local para los capitalinos ante la variante Ómicron:

1. En caso de tener síntomas como dolor de garganta, tos, flujo nasal abundante, fiebre, ronquera, estén o no vacunados, deben aislarse por siete días.

2. Monitorearse la oxigenación, y si ésta se encuentra por arriba de 90 y no presenta dificultad respiratoria ni fiebre alta evitar salir a hacer una prueba de COVID, dado la transmisión intensa de esta variante.

3. En caso de síntomas leves permanecer en casa aislado y evitar contagiar a otras personas. En la gran mayoría de las personas vacunadas la variante Ómicron da síntomas no graves.

4. Si hay fiebre alta, persistente por más de dos días o la oxigenación se encuentra por debajo de 90%, acudir a una Unidad de Salud, llamar a Locatel para recibir orientación y atención, y también enviar un SMS al 51515 con la palabra Covid19.

5. Se pide a los empleadores que no pidan resultados de pruebas COVID a sus empleados, el IMSS ya cambió las condiciones de incapacidad y ahora se puede hacer de manera electrónica, no se necesita hacer una prueba y se puede tener el permiso COVID del IMSS.

6. Mantener las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, guardar la Sana Distancia, toser o estornudar en el ángulo interior del codo y lavarse las manos.

7. En la medida de lo posible, evitar aglomeraciones.

8. Ventilar espacios.

9. En caso de no estar vacunado acudir a vacunarse. La variante Ómicron, de alta transmisibilidad, está afectando a las personas no inoculadas.

10. Si se tuvo contacto cercano por largo tiempo y sin cubrebocas ni Sana Distancia, con una persona que tiene COVID, de preferencia, aislarse por siete días.

