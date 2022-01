Alcaldes opositores tundieron a López-Gatell por escasez de pruebas para COVID-19

Santiago Taboada y Mauricio Tabe criticaron el manejo de la pandemia de López-Gatell (Foto: Captura de pantalla)

La cuarta ola del COVID-19 ha presentado cifras que durante dos años no se habían registrado, ante ello, los alcaldes de la Miguel Hidalgo y Benito Juarez de la Ciudad de México, Mauricio Tabe y Santiago Taboada, se lanzaron contra el subsecretario de Prevención y Protección de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguraron que el epidemiologo se ha especializado en “mentir y engañar” frente a la pandemia sanitaria provocada por dicho virus.

Los alcaldes por parte del Partido Acción Nacional (PAN) compartieron un video a través de redes sociales en donde mencionaron que en dichas demarcaciones de la capital de país se mantendrán los convenios con laboratorios particulares para realizar pruebas para detectar el virus del SARS-CoV-2.

“Para enfrentar esta cuarta ola de contagios del COVID-19 informamos que mantendremos los convenios con los laboratorios que realizan pruebas para identificación de casos positivos y seguiremos buscando que otros laboratorios se sumen y se solidaricen”, mencionó Mauricio Tabe. “Señor López-Gatell, mentir, engañar y contemplar la angustia de las personas, que es su única especialidad, no es una medida de prevención. Mentir, engañas y contemplar es lo que provoca una tragedia”, añadió.

Durante este martes 11 de enero se volvió a romper récord en cifras de casos positivos en México (Foto: EFE/José Pazos)

Por su parte el alcalde de la Benito Juárez señaló que la única condición para que se instalen más módulos es que den las pruebas rápidas a bajo costo y estén debidamente certificadas. Asimismo, resaltó que dichas acciones no tienen fines políticos.

“Las alcaldías no lucran, no operan, ni obtienen ningún beneficio estos módulos. Así de fácil. Lo demás que se diga es un intento de manipular la realidad y mentir. Probablemente no se ha dado cuenta que el problema es su falta de credibilidad, la gente lo está ignorando”, aseveró Santiago Taboada.

Finalmente, ambos portando cubrebocas, destacaron que se acataran a las indicaciones que determine el Gobierno de la CDMX con el fin de que se mantenga la actividad económica, así como también se mantendrá la apertura de las escuelas y espacios públicos.

Los alcaldes mencionaron que las escuelas y espacios públicos se mantendrán abiertos (Foto: EFE/Madla Hartz)

“Está en todos actuar con responsabilidad, mantener las practicas sanitarias, utilizar cubrebocas en todo momento, alejarse de las aglomeraciones, y en caso de contagio, aislarse y atenderse médicamente”, recomendó Taboada.

El material audiovisual también fue compartido por el dirigente nacional del PAN, Marko Cartés, quien respaldó a los alcaldes y dijo que es “urgente detectar contagios y frenar la propagación del COVID-19″.

“Mi total respaldo alcaldes @STaboadaMx y @mauriciotabe por cuidar la salud de las familias. En Benito Juárez, Miguel Hidalgo y todo México es necesario el #AccesoAPruebas”, escribió por medio de su cuenta oficial de Twitter.

López-Gatell aseguró que la escasez de pruebas es un fenómeno mundial (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Cabe mencionar que durante la conferencia matutina de este martes, encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto; López-Gatell declaró que la falta de pruebas se debe a una escasez mundial debido a una carencia en su producción.

“Puede representar un problema para el mundo entero, porque la capacidad para fabricar (las pruebas) es limitada (...) La escasez de pruebas es mundial”, sentenció el funcionario de Salud.

Por otra parte, en el Reporte Técnico emitido por parte de la Secretaría de Salud (SSa), se informó que este 11 de enero se confirmaron la existencia de 4,170,066 casos confirmados acumulados, así como 300,574 lamentables defunciones desde el inicio de la pandemia en el país.

En ese sentido, de acuerdo con las cifras, en las últimas 24 horas se impuso un nuevo récord de contagios, pues 33 mil 626 nuevas personas presentaron el cuadro sintomático y un diagnóstico positivo a la enfermedad de COVID-19.

