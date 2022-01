Chumel Torres se burló de personas con sobrepeso y del lenguaje inclusivo

Foto: Instagram / @ChumelTorres

Fue a través de su cuenta de Twitter que el influencer Chumel Torres compartió un video en el que integrantes del colectivo Gordes Activistas de Argentina (CGA) anunciaron el primer encuentro plurinacional de activistas por la diversidad corporal, hecho que le causó gracia.

“Nos vemos todos en el parq… en el Krispy Kreme”

Chumel Torres se burló del colectivo Gordes Activistas de Argentina (CGA). (Imagen: Twitter/ @ChumelTorres)

En el video se puede ver a once mujeres que explican de qué tratará el encuentro, pues dicho colectivo está en contra de la patologización y discriminación constante de los cuerpos gordos, asimismo su objeto es erradicar la estigmatización y la “gordofobia”.

“Creemos que el primer paso para lograr esto es encontrarnos, establecer un canal de comunicación entre la comunidad gorda para poder trabajar en conjunto” así lo señaló Laura Contrera, filósofa, abogada y activista integrante del colectivo.

El video originalmente fue publicado por la cuenta @OOCprogresismo, por lo que la mayoría de los comentarios apoyaron el chiste de Chumel, pues algunos de los argumentos de sus seguidores fueron que no se trata de “gordofobia”, sino que es una cuestión de salud.

El usuario @LoqueroGrunon citó el tuit del influencer con la frase: “Creo que les faltó dentro de sus actividades la de actividad física”, mientras que el usuario @Saturnov26 hizo una crítica en el mismo tuit sobre el lenguaje inclusivo: “Jajajajajaja w*y a todo le quieren poner su lenguaje inclusivo que no sirve de nada. Jajaja deja a un lado lo de reunir a los gordos oprimidos, en mis tiempos se les decía débiles se necesita simplemente ignorar las criticas y aceptarse uno mismo como es. O hacer dieta.”





Algunos usuarios tomaron con humor el tuit de Chumel Torres que promueve la "gordofobia". (Imagen: Twitter/ @Chumel Torres)

Sin embargo, hubo otros usuarios que no les pareció gracioso lo publicado por el youtuber, como una de las creadoras del podcast Se Regalan Dudas Ashley Frangie, quien le compartió el capítulo titulado “Gordofobia: todo lo que faltó decir T6- E16″, mismo programa en el que participó Chumel en 2019.

Ante este señalamiento, el conductor de El Pulso de la República respondió: “Es una bromaaaargghhh” y las críticas no terminaron ahí, pues algunos otros usuarios argumentaron que Chumel suele justificarse al final de una controversia con que “era una broma”, como el usuario @marianodotcom que escribió: “Sí, mira, ya cambió, hoy solo se burla de los gordos.”

La recientes críticas hacia Chumel Torres

Recientemente Rappi, la aplicación de comida a domicilio eligió al influencer para promocionar su marca, lo cual generó opiniones divididas en redes sociales, entre quienes lo apoyaron y quienes criticaron la decisión.

La usuaria @_MistWolf escribió: “Hola @RappiMexico considero que para seleccionar a los influencer deben de influenciar precisamente de manera positiva su app en las personas, sería la primera queja directa de mi persona, en lo demás todo bien, él hombre que se hace llamar Chumel, es una persona Non grata en Mx.”

Mientras que varios usuarios publicaron en la red social que borrarían la aplicación de sus celulares sólo porque Torres, quien ha sido señalado por ser clasista y racista, es la imagen de la marca.

Usuarios borraron la aplicación de comida a domicilio después de que se dio a conocer que Chumel Torres es la imagen. (Imagen: Twitter/ @roco_2007)

Por esta razón, en Twitter se hizo tendencia el hashtag #AdiosRappi, como el usuario @soybosysnk que acompañó la captura de pantalla de cómo desinstala la aplicación con el texto: “#AdiosRappi no puedo tener instalada una app que patrocina a un clasista y misógino de lo peor.”

Sin embargo, hubo opiniones clasistas entre lo sucedido con la app como la del usuario @ReyLomit0: “Solo les aviso que la mayoria de los que tienen Tez morena no usan Rappi porque sus condiciones socioeconomicas no se los permiten, asi que su boicot no tendra impacto en los usuarios. #AdiosRappi”

SEGUIR LEYENDO: