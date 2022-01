Lydia Cacho respondió a posible demanda por parte de Roberto Palazuelos: “Ojalá que lo haga”

La periodista Lydia Cacho ha estado envuelta en polémicas debido a sus declaraciones con respecto a la postura de Palazuelos por la gubernatura de Quintana Roo (Foto: EFE/Francisco Guasco/Archivo)

La periodista Lydia Cacho reaccionó ante las intenciones del actor y empresario Roberto Palazuelos de emprender acciones legales en su contra luego de que lo acusara de ser parte de una red de lavado de dinero, despojos y desapariciones en Tulum, Quintana Roo.

A través de su cuenta de Instagram, la escritora de Los demonios del Edén realizó una serie de preguntas y respuestas en donde uno de sus seguidores le cuestionó su pensar respecto a las intenciones del Diamante Negro.

“Ojalá lo haga porque así la gente ha la que ha engañado saldrá conmigo a denunciar colectivamente y perderá posibilidades de gobernar. Mira al Gober Precioso, nunca más pudo tener puestos políticos”, escribió la periodista mexicana.

Sin embargo, no fue la única declaración que causó impacto entre los usuarios de redes sociales, pues otro cibernauta le preguntó a la periodista si ha tenido ofertas para asumir algún cargo público y Cacho respondió:

La periodista realizó una serie de preguntas y respuestas a través de su Instagram (Foto: Instagram/@lydiacacho)

“Me lo han ofrecido muchas veces. Hace un mes me ofrecieron la gubernatura de Quintana Roo. Yo conozco mis habilidades y el servicio público político no es lo mío”, aseveró.

Cabe mencionar que la disputa entre Cacho y Palazuelos inició a finales de diciembre del año pasado cuando la periodista, por medio de su cuenta oficial de Twitter, respondió a un comentario en el que se hablaba de las intenciones del Diamante Negro para contender por la gubernatura de Quintana Roo, lugar donde el actor emprende su labor como empresario, abanderado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La periodista habló de las posibles acciones que llevaría a cabo Palazuelos si se ocupara el cargo de gobernador de la entidad y recalcó que habría sido partícipe de los presuntos delitos cometidos por empresarios y políticos en Tulum, que ella misma expuso en una investigación que publicó en 2015.

La periodista recomendó su investigación sobre la presunta red de despojos en Tulum, sin embargo, no mencionó que Palazuelos hubiera sido mencionado (Foto: captura de pantalla/Twitter)

“La decadencia absoluta. Palazuelos es parte de la red de lavado de dinero, despojos y desapariciones en #Tulum, el @PRDMexico tiene la evidencia”, redactó Cacho el pasado 28 de diciembre en redes sociales.

Ante este comentario, el Diamante Negro se defendió en un comunicado de prensa que difundió el pasado 5 de diciembre. Argumentó que hace seis años no fue mencionado en dicha investigación de la periodista y le extraña que fue hasta ahora que resultó señalado debido a que mostró su interés por contender por la gubernatura del estado sureño.

“Niego categóricamente lo publicado hace unos días por la Sra. Lydia Cacho donde hace referencia a una investigación que hizo hace 6 años sobre presuntos delitos alrededor de terrenos ejidales en Quintana Roo. En dicha investigación nunca hizo referencia a mi persona, lo que ahora si hace, esto resulta muy extraño pues me menciona ahora que voy en primer lugar rumbo a la sucesión a Gobernador de Quintana Roo”, se lee en la misiva.

Asimismo, aseguró que emprenderá acciones legales en contra de la periodista por los cargos de “difamación y calumnia”.

Roberto Palazuelos aseguró que demandará a Lydia Cacho durante una entrevista en "Venga la Alegría" (Foto: Twitter)

“Me veo en la necesidad de emprender acciones jurídicas por la vía civil por difamación y calumnia en contra de esta persona, ya que todo lo que dice tendrá que probarlo en un juzgado, por ello he instruido a mi equipo de abogados a que documenten toda la información que ha salido en medios, para estar en aptitud de presentarla ante una autoridad jurisdiccional. Con estas evidencias se procederá en contra de la señora para que responda ante la ley”, sentenció.

Sin embargo no han sido las únicas declaraciones que el actor ha hecho, puesto que durante una entrevista con el programa Venga la Alegría, el empresario confirmó que llevará a cabo la demanda.

“No está haciendo acusaciones sencillas, me está acusando de desaparecer gente, ¡Imagínate!, y me está acusando de lavados de dinero y de rollos, pues a ver, que lo pruebe”, dijo.

