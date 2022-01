Google conmemora el natalicio del escritor del Himno Nacional, Francisco González Bocanegra

Foto: Mediateca INAH

Este 8 de enero el doodle de Google amaneció con la imagen del poeta, dramaturgo y creador de la letra del Himno Nacional Mexicano, Francisco González Bocanegra. En conmemoración del natalicio del escritor, el buscador de Google decidió rendirle homenaje colocándolo como la efigie del día de hoy en el buscador más utilizado a nivel mundial.

Corría el año de 1824 en el estado de San Luis Potosí, cuando el escritor nació en el interior del país Mexicano. Hijo del español, José María Gonzalez Yáñez y la mexicana Francisca Bocanegra Villalpando, la familia de Francisco fue desterrada de México en 1829 debido a la nacionalidad y cargo de militar de su padre.

De esta manera, Bocanegra vivió sus primeros años en Cádiz, España, lugar donde realizó sus primeros estudios. Una vez que se terminó de consolidar la independencia mexicana y la sociedad comenzó a aceptar gradualmente la presencia de españoles extranjeros, la familia Gonzalez-Bocanegra decidió retornar a tierras mexicanas en 1839.

La familia del escritor se pudo solventar económicamente luego de que el escritor asumiera cargos políticos en México. Bocanegra estuvo a cargo del Diario Oficial del Supremo Gobierno durante el gobierno de Miramón y se desempeñó en la Administración General de Caminos en la gestión del presidente López de Santa Anna.

Luego de trasladarse a la Ciudad de México, Bocanegra comenzó a emprender su carrera de escritor e intelectual. Su pasión por la literatura lo llevó a escribir su primer soneto en 1849, el cual fue dedicado a Guadalupe Gonzalez del Pino y Villalpando, su prima y compañera de vida.

Guadalupe González del Pino y Villalpando con Francisco González Bocanegra (Foto: Especial)

Hoy en día se cree que Guadalupe González fue quien lo impulsó no solo a escribir, sino también a participar en el concurso del Himno Nacional Mexicano. En el año de 1853, Doña Guadalupe alentó a su entonces novio y prometido a participar, no obstante, el intelectual se negó a su petición al no pensar que pudiera escribirlo.

A pesar de que la mayoría de los escritos del intelectual estuvieran basados en el amor romántico, el escritor optó por escribir un himno luego de que Guadalupe le encerrara en un cuarto con tinta, libros, papel y un escritorio. De esta manera, tras la amenaza de no dejarlo salir hasta que escribiera el himno, su esposa logró que el escritor participará en la convocatoria que estaría abierta únicamente por 20 días.

Cuatro horas después de permanecer encerrada en su casa ubicada en Santa Clara, ahora la calle de Tacuba 48 en la alcaldía Cuauhtémoc, el poeta deslizó debajo de la puerta las 10 estrofas que los y las mexicanas ahora cantamos para rendir honores a la bandera. Su esposa, decidió meter al concurso aquellas 10 estrofas que resultaron ganadoras entre las otras 15 composiciones que fueron ingresadas para concursar.

Ubicación de la casa en la que Francisco González Bocanegra escribió el Himno Nacional Mexicano (Foto: Google Maps)

A pesar de no haber obtenido un premio monetario, su himno se ha reconocido y cantado por más de 300 años, logro que él mismo Bocanegra no logró presenciar tras su muerte a los 37 años a causa de tifoidea un 11 de abril de 1861.

Por su parte, el Himno Nacional fue publicado en el Diario Oficial de la Nación el 3 de febrero de 1854. Este acompañaría la composición musical de Jaime Nunó Roca, director de una banda de guerra y amigo cercano del presidente Santa Anna. Su composición “Dios y Libertad " han acompañado musicalmente aquellas letras que Bocanegra escribió.

Luego de ser cantado por primera vez el 15 de septiembre de ese año, el himno nacional no volvió a ser escuchado después de 1855, cuando los liberales llegaron al poder y pidieron que se dejara de tocar. Con la llegada de Porfirio Díaz en 1876, el himno nacional volvió a resonar en ceremonias oficiales del país.

