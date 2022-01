Roberto Palazuelos buscaría candidatura a la gubernatura de Quintana Roo con el PRD

Roberto Palazuelos aseguró que Quintana Roo no se vende ni se cede, pues lo que se busca es una coalición con competitividad, así que descartó la posibilidad de que se imponga a un candidato débil. (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

Recientemente, Roberto Palazuelos mostró sus intenciones políticas de buscar la gubernatura de Quintana Roo a través de su cuenta de Twitter en donde aseguró que será gobernador si está en la boleta, además de que es “la persona más preparada” para los problemas que enfrenta la entidad.

En este contexto, la diputada Laura Fernández dejó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para buscar la candidatura en Quintana Roo, pero con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Fue a través de un comunicado que la política destacó que confía que en la entidad se logré una alianza entre el PRD, el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Fuerza por México.

La diputada Laura Fernández buscará la candidatura al gobierno de Quintana Roo. (Foto: Twitter/ @LauFdzOficial)

Por su parte, “El Diamante Negro” se mostró confiado con la noticia, pues aseguró que ni Laura Fernández ni la senadora Mayuli Martínez tienen el apoyo de la gente que él tiene, por lo que no le ve problema a que se realicen las encuestas espejo para determinar al candidato.

Asimismo, aseguró que Quintana Roo no se vende ni se cede, pues lo que se busca es una coalición con competitividad, así que descartó la posibilidad de que se imponga a un candidato débil.

Fue en noviembre cuando el actor dio más detalles sobre su posible candidatura, en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula, señaló que aunque todavía no está en proceso su candidatura, tiene la certeza de que él gobernará Quintana Roo.

Roberto Palazuelos y PRD (Foto: Twitter/@SGarciaSoto)

Roberto Palazuelos es abogado de profesión, tiene varios hoteles lujosos en el estado y ha vivido durante 25 años en la región.

Actualmente el empresario, mantiene conversaciones con políticos para sentar bases en este entorno.”Desde el principio empecé platicando con otros diputados, otras gentes, hasta que llegué al jefe Dante (Delgado); me he sentado con todas las fuerzas políticas pero aún no hay nada para nadie”, explicó para Grupo Fórmula.

“Tengo la mano levantada, hay un guiño de varios partidos, no nada más de Movimiento Ciudadano (…) Ya comencé mis platicas directamente con las dirigencias nacionales en la Ciudad de México, directamente con la gente allegada con el jefe Dante (Delgado Rannauro), y ahora ya estoy en pláticas directas con Dante”

Palazuelos emprenderá acciones legales contra Lydia Cacho por supuesta difamación

Fue el 28 de diciembre cuando la periodista Lydia Cacho respondió a un comentario en el cual, se habla de las intenciones de Roberto Palazuelos para contender por la gubernatura de Quintana Roo, abanderado por el PRD.

Cacho explicó su posición ante lo que el actor pretende hacer y subrayó que ha sido partícipe de presuntos delitos cometidos tanto por empresarios como por políticos en Tulum, esto ya había sido expuesto en una investigación publicada en 2015 titulada Tulum: Tierra de ambiciones, en ella, Cacho expuso los violentos despojos que sufrieron ejidatarios en dicha localidad.

En el mismo comunicado adelantó que demandará a la escritora de Los demonios del Edén por difamación y calumnia en su contra, para que presente ante las autoridades las evidencias que sustenten las acusaciones. (Fotos: Instagram@robertopalazuelosbadeaux // EFE)

Asimismo, señaló que lo que ocurre entre Palazuelos y el PRD es “la decadencia absoluta” y aseguró que el mismo partido político con el que Palazuelos pretende llegar a la gubernatura tiene la evidencia de que él “es parte de la red de lavado de dinero, despojos y desapariciones”.

Ante estos comentarios, el también abogado se defendió a través de un comunicado en el que aseguró que le tiene respeto al periodismo. No obstante, argumentó que hace seis años no fue mencionado en dicha investigación de la comunicadora.

“Niego categóricamente lo publicado hace unos días por la Sra. Lydia Cacho donde hace referencia a una investigación que hizo hace 6 años sobre presuntos delitos alrededor de terrenos ejidales en Quintana Roo. En dicha investigación nunca hizo referencia a mi persona, lo que ahora si hace, esto resulta muy extraño pues me menciona ahora que voy en primer lugar rumbo a la sucesión a Gobernador de Quintana Roo”

En el mismo comunicado adelantó que demandará a la escritora de Los demonios del Edén por difamación y calumnia en su contra, para que presente ante las autoridades las evidencias que sustenten las acusaciones.

