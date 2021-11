Roberto Palazuelos perseguirá estar en la boleta para gobernar Quintana Roo en 2022

Roberto Palazuelos es conocido como El Diamante Negro (Foto: captura de pantalla Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Este 19 de noviembre, el reconocido actor Roberto Palazuelos detalló sus planes para lanzarse como candidato a la gubernatura de Quintana Roo en 2022, en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula, el Diamante Negro explicó que todavía no ha definido con cuál partido político trabajará.

Palazuelos señaló que eso se definirá conforme al sorteo de la alianza Va Por México, pues podrían corresponder las siglas de algún partido y no asegura que sea el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“No tiene que ver únicamente con el PRD. Tienes que entender que en el universo de las 6 elecciones que hay en el país, viene la Alianza va por México y se reparten las siglas para cada estado; cada partido tendrá 2 siglas y sigla quiere decir que ellos tendrán la mano para poner el candidato”, mencionó en la entrevista.

Roberto Palazuelos en una reunión con el PRD (Foto: Twitter/@SGarciaSoto)

El Diamante Negro señaló que, aunque todavía no está en proceso su candidatura, tiene la certeza de que él gobernará Quintana Roo, es importante recordar que es abogado de profesión, tiene varios hoteles lujosos en el estado y ha vivido durante 25 años en la región.

Palazuelos se reconoció como la persona más indicada para el cargo, aunque reconoció que por el momento, persigue que su nombre esté asentado en la boleta y hasta entonces sentirá como real la posibilidad.

“Yo voy a ser el gobernador si estoy en la boleta, que no te quede la menor duda. Soy la persona más preparada para los problemas que enfrenta Quintana Roo en este momento. De que quiero estar en la boleta, quiero estar en la boleta; y esté o no, ya sabes que en política nada es cierto hasta que es cierto” explicó.

Actualmente el empresario está en conversaciones con personas ya posicionadas en la política para sentar bases en este entorno.“Desde el principio empecé platicando con otros diputados, otras gentes, hasta que llegué al jefe Dante (Delgado); me he sentado con todas las fuerzas políticas pero aún no hay nada para nadie”, explicó para grupo fórmula.

Roberto Palazuelos dijo que está seguro de que podría ganar (Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

“Tengo la mano levantada, hay un guiño de varios partidos, no nada más de Movimiento Ciudadano (…) Ya comencé mis platicas directamente con las dirigencias nacionales en la Ciudad de México, directamente con la gente allegada con el jefe Dante (Delgado Rannauro), y ahora ya estoy en pláticas directas con Dante”, comentó.

Desde el pasado 3 de noviembre, en entrevista con Arturo Medina para Radio Fórmula Quintana Roo, el actor indicó que tiene la mano levantada para ser el próximo gobernador del estado, aunque aún no cuente con un partido político con quien lanzarse.

El empresario explicó que no tiene nada concreto con los partidos para ser su candidato, aunque sostuvo que ni siquiera el próximo abanderado o abanderada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tienen la gubernatura asegurada: “Nadie tiene nada, ni los candidatos morenistas. La moneda está en el aire y puede cambiar en cualquier momento”.

Reconoció que Movimiento Ciudadano podría ser su partido (Foto: Instagram / @robertopalazuelosbadeaux)

Palazuelos recordó los resultados de las elecciones del 6 de junio para argumentar que todavía no hay indicios lo suficientemente fuertes como para asegurar que algún abanderado se quede con la gubernatura.

“Morena no va a ganar en Quintana Roo, ahí está San Luis Potosí, donde les pusieron una tranquiza durísima, Nuevo León y aquí Movimiento Ciudadano ya está arriba en las encuestas y todavía ni salgo a decir mis propuestas”, mencionó para este medio.

Asimismo, se dijo confiado y preparado para administrar la entidad, pues además de su carrera como actor y empresario, tiene una formación académica que le permitirá “hacer un buen papel”.

