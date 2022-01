PRD estalló contra López-Gatell por alza de contagios COVID-19: “Su ineptitud lo provocó”

Jesús Zambrano se lanzó contra Hugo López-Gatell por el mal manejo de la pandemia (Foto: Archivo // REUTERS/Edgard Garrido)

Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se lanzó contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, por el mal manejo de la pandemia y el aumento en casos positivos de COVID-19.

A través de sus redes sociales, el líder del Sol Azteca aseguró que la “ineptitud” del subsecretario López-Gatell provocó que los contagios se salieran de control en el país, ya que los centros de salud “están colapsados” y no hay suficientes pruebas COVID para la ciudadanía.

En el mensaje, el perredista lamentó que las autoridades de Salud sigan minimizando el alza de casos por el virus SARS-CoV-2 en México y evadan la “inminente cuarta ola de contagios” por la variante Ómicron.

“La ineptitud de @HLGatell ha provocado que el manejo de la #pandemia se salga de control. La primera línea del sistema de salud pública está colapsada, faltan pruebas gratuitas. Mientras, las autoridades de @Ssalud_mx insisten en minimizar la cuarta ola de contagios por #Ómicron”

El perredista lamentó que las autoridades de Salud sigan minimizando el alza de casos por el virus SARS-CoV-2 (Foto: Twitter/@Jesus_ZambranoG)

Cabe señalar que el pasado 4 de enero, el dirigente del PRD exigió la comparecencia inmediata en la Cámara de Diputados del subsecretario, pues declaró que la nación ocupa el primer lugar entre los países de América Latina por la nueva variante del coronavirus.

“Que el presidente de la República no lo proteja, que no lo esconda, hoy no se presenta a la mañanera por tener una gripa y tos, pero en cuanto se recupere que dé la cara, que rinda cuentas a las y los mexicanos”, arremetió.

PRD se lanzó contra AMLO por desabasto de medicamentos

Poco antes de la publicación contra el subsecretario de Salud, Zambrano Grijalva compartió un comunicado en el que expresó que la falta de medicamentos para abastecer a hospitales y clínicas en el país es una irresponsabilidad criminal por parte de la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lo anterior, aseguró, es el resultado de lo que “el mismo gobierno ha provocado con su falso discurso de combate a la corrupción y supuestos malos manejos en el proceso de compra”.

Zambrano Grijalva expresó que la falta de medicamentos en el país es una irresponsabilidad criminal (Foto: Twitter@Juan66738461)

“Ahí están los resultados. Desde que inició este sexenio el presidente se la pasado culpando a gobiernos anteriores, al neoliberalismo, pero ya son tres años y sigue sin haber medicamentos suficientes, aunque anunció hace meses que saturaría los almacenes de fármacos. Pura indolencia y simulación”, sentenció.

El líder perredista recordó que, según información oficial, hasta la fecha se ha conseguido el 54.5% de claves de medicamentos que solicitó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para 2022, es decir, 318 claves de 538, porque las restantes “supuestamente estaban con altos precios”.

“¿Y acaso no se comprarán? Por qué en lugar de destinar centenares de millones a una falsa consulta no se decide a comprar los medicamentos que se necesitan y se surten de inmediato a los hospitales, que compren los medicamentos oncológicos para las niñas y niños con cáncer”

El líder del PRD indicó que desde el mes de junio el mandatario federal prometió que de inmediato habría medicamentos para tratar el cáncer (Foto: Graciela López /Cuartoscuro)

Asimismo, indicó que desde el mes de junio el mandatario federal prometió que de inmediato habría medicamentos para tratar el cáncer, “incluso en noviembre montó una escena en la que regañó a los funcionarios del sector Salud”.

Sin embargo, “eso fue pura palabrería, pura simulación, porque prefirieron caprichosamente retirar a las empresas que estaban desde años surtiendo los medicamentos que priorizar el derecho a la salud de las y los mexicanos”.

Finalmente, Jesús Zambrano reiteró que el PRD seguirá acompañando a las familias que exigen se haga realidad el abasto de medicinas.

