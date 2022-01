López Obrador negó “tráfico de notarías” en la CDMX

El presidente ha mantenido altos porcentajes de aprobación a poco más de tres años de su administración. (Foto; EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó la existencia de tráfico de notarías en la Ciudad de México (CDMX); aseguró que durante su administración como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (DF) “no hubo ni una entrega nueva”.

“Me consta que en la ciudad de México no hay este tráfico de notarias. El tiempo que yo fui jefe de gobierno, no hubo ni una entrega nueva por parte del gobierno. Para decirlo con claridad, yo no recomendé a nadie para que le dieran una notaria, como tampoco recomendé a nadie para que le dieran sus placas de taxi”, comentó.

Tras la denuncia de entrega de notarias por parte de gobernadores, el mandatario exhortó a las y los notarios terminar con el influyentísimo y cumplir con los procedimientos establecidos en la ley: “Sí se ha avanzado bastante”

“Ojala que se acabe con la practica de entregar las notarias por razones políticas”.

Cabe señalar que el presidente hizo énfasis en que tampoco había designado a alguien para manejar el negocio de las grúas. Esto a raíz que en su periodo de mandato en la hoy Ciudad de México, fue señalado de haber asignado a sus hijos el negocio de la grúas para el tránsito.

“Por la fobia, que no es de ahora, viene de lejos, en contra nuestra, porque estamos buscando la transformación y acabar con la corrupción, y esto les molesta mucho a los conservadores” atajó.

Al cierre del 2021, López Obrador mantuvo una aprobación de entre el 67% y el 72%, según las encuestas realizadas por parametría de los medios el Financiero y el Economista.

Información en proceso...