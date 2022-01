López Obrador se reúne con líder de empresarios para revisar planes en 2022

Fotografía de archivo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina diaria, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 4 ene (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este martes en el Palacio Nacional con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, para platicar sobre los planes y prioridades de los empresarios para 2022.

En un mensaje en Twitter, el CCE, cúpula del sector privado, dijo que López Obrador y Salazar celebraron un reunión de trabajo.

"En un ambiente de cordialidad, conversaron sobre los planes y prioridades del CCE para el 2022, así como de las opciones de colaboración entre el sector público y privado para lograr una pronta reactivación de la economía", apuntó el organismo.

El lunes, en su conferencia diaria, el mandatario mexicano agradeció al sector empresarial su apoyo para impulsar el desarrollo del país.

"El mensaje a los empresarios es también agradecerles por su apoyo en el desarrollo del país. No podríamos sacar adelante a México sin la participación de los empresarios, de los pequeños, de los medianos y de los grandes", dijo López Obrador.

Señaló que los empresarios han tenido de parte de su Gobierno "facilidades para invertir, para crear empleos y para obtener ganancias lícitas, razonables. No se pueden quejar de que se les ha afectado a los empresarios. Una cosa es lo político, lo ideológico, y otra muy distinta es la realidad económica".

En su conferencia de fin de año, Salazar aceptó que la economía mexicana creció pero en tasas pequeñas.

"(Vemos) una economía creciendo a tasas relativamente pequeñas. Una inversión que no se alcanza a recuperar", dijo a medios.

A inicios de noviembre pasado, el CCE consideró que el Gobierno de México "ataca sin razón" al sector privado y calificó de "práctica perversa" denostar a las empresas que invierten en México y generan empleos.