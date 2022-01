CDMX: diputada propone cárcel para vendedores de juguetes bélicos

FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO/ARCHIVO

La diputada local y coordinadora de la de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas (APMD), Elizabeth Mateos Hernández, presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para que toda aquella persona que venda juguetes bélicos, sean castigados con cárcel.

En el marco del Día de Reyes y durante la primera sesión de la Comisión Permanente de este año, la cual se realizó a distancia; la legisladora señaló que la intención es buscar prohibir la comercialización de este tipo de juguetes.

“Los juguetes bélicos son llamativos y los infantes y adolescentes se involucran en grandes batallas con sus pares, sin embargo esta diversión suele presentar dificultades, porque en la mayoría de las ocasiones los pequeños aún no diferencian la fantasía de la realidad”, destacó.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO/ ARCHIVO

Insistió que la comercialización de este tipo de juguetes va en contra de la formación de la cultura de paz y bienestar de los menores y de la sociedad.

Resaltó que -desafortunadamente-los niños, niñas y adolescentes no consideran que con los juguetes bélicos se involucran en un juego de poder, donde no diferencian entre héroes y villanos, no existe una separación real de los buenos y malos, por lo que al final ambos utilizan la violencia para resolver conflictos y manipulan “juguetes” que son copias exactas de una pistola, cuchillos o granadas.

De acuerdo con la diputada Mateos Hernández, los juguetes bélicos son aquellos que hacen alusión a la guerra o incitan a la violencia como réplicas de armas, pistolas, espadas, lanzas, cuchillos, así como videojuegos violentos.

Las recomendaciones de la Profeco a los Reyes Magos

FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO/ ARCHIVO

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó varias recomendaciones a los Reyes Magos y a sus ayudantes que buscarán los mejores juguetes para obsequiar a todos los niños de México.

La Profeco advirtió que las tiendas de regalos, de conveniencia, departamentales, dulcerías, panaderías, jugueterías y estacionamientos, que realicen cobros indebidos, no respeten lo acordado y nieguen o condicionen la compra; podrían ser acreedoras a fuertes sanciones.

Además, también dio una serie de consejos para llevar a cabo compras responsables de los juguetes, considerando aspectos como edad, gustos, y seguridad de los pequeños.

FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO/ ARCHIVO

1. Antes de seleccionar un juguete, asegúrate que este sea adecuado para la edad del niño o niña, asimismo, toma en cuenta sus gustos y habilidades.

2. Haz la búsqueda con anticipación, para que puedas examinar tipo, calidad, y sobre todo, puedas comparar los precios.

3. Adquiérelo en comercios establecidos y pide el comprobante de compra para cualquier reclamación. Del mismo modo, no olvides pedir garantía y sellarla en la tienda al realizar la transacción.

4. Antes de hacer la compra, solicita al despachador que pruebe las funciones del juguete, de manera que puedas verificar que estas trabajen adecuadamente.

5. Asegúrate que el empaque del juguete incluya la leyenda que está fabricado con materiales no tóxicos.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO/ ARCHIVO

Es por eso que la Profeco puso a disposición del público su famosa herramienta “Quién es Quién en los Precios”, a través de la cual se pueden comparar los costos de las opciones de compra.

“Queridos Reyes Magos: aquí encontrarán algunas recomendaciones para ayudarlos a cumplir con su misión”, señala la edición de diciembre de la Revista del Consumidor.

De acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) se espera una derrama superior a los 17 mil millones de pesos con el arribo de Melchor, Gaspar y Baltasar.

No obstante, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) advirtió que los Reyes Magos podrían sufrir afectaciones a sus bolsillos por el elevado precio que algunos juguetes han registrado.

Esto, explicó, es producto del encarecimiento registrado en las materias primas, tales como el poliestireno, acero, cartón y algunos suplementos electrónicos.

