Metro CDMX facilitará el acceso a los Reyes Magos para transportar regalos

(Foto: EFE/José Méndez)

Melchor, Gaspar y Baltazar están a días de llegar para repartir juguetes a todos los niños y niñas, por lo que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro apoyará a los Reyes Magos para que puedan transportar objetos voluminosos y con las debidas precauciones.

Las autoridades del STC exhortaron a que bicicletas, patines y juguetes de gran volumen deban estar correctamente empaquetados, a fin de evitar inconvenientes a otros usuarios.

Asimismo, deberán distribuirse a lo largo del andén, respetar la línea amarilla de seguridad y permitir el libre cierre de puertas de los trenes; no obstruir la zona señalada para el ascenso y descenso de usuarios, así como pasillos o accesos de la estación.

De igual forma, el STC hizo un llamado a tomar precauciones durante su trayecto en las escaleras electromecánicas, así como a sostener de forma correcta sus pertenencias en los andenes de arribo de los trenes, ya que la caída de objetos a vías ocasiona retrasos en el servicio y posibles afectaciones a las instalaciones fijas o equipos de los trenes.

(Foto: STC)

Cabe mencionar que el Metro operará con horario habitual de 05:00 a 24:00 horas. Personal de vigilancia y transportación se mantendrán atentos y brindarán las facilidades para garantizar la seguridad de los usuarios, principalmente en las estaciones estratégicas y de mayor afluencia de la red.

Este año no se llevará a cabo la partida masiva del tradicional pan en el Zócalo de la Ciudad de México.

Así lo dio a conocer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien también descartó cualquier actividad masiva con motivo de la celebración del 6 de enero.

“Por lo pronto el 6 de enero no tenemos ninguna actividad especial, masiva, en el Zócalo de la ciudad”, indicó la mandataria capitalina tras la entrega de obras en la Escuela Secundaria No.11 “Adriana García Corral”.

Sin embargo, explicó que las romerías de Los Reyes Magos seguirán instaladas, ya que hasta ahora no hay una alarma especial ante el incremento de casos de COVID-19, pues no se ha presentado repunte en las hospitalizaciones ni en las muertes, por lo que seguirán las mismas medidas sanitarias.

(Foto: Cuartoscuro)

“Por el momento es lo que se viene dando de las medidas sanitarias. No hay ninguna alarma, digamos en la ciudad, frente al incremento de casos dado que no se representan en términos de hospitalizaciones, y la otra parte importante es decir que hay contagios, pero la enfermedad no es grave eso es gracias a la vacunación”, detalló la alcaldesa.

La alcaldesa comentó que la estrategia que se va a seguir para prevenir la enfermedad grave por COVID-19 es la vacunación, por lo que pidió a las y los capitalinos permanecer atentos a la información oficial, pero que hasta el momento no hay razón para que se cierren escuelas.

Respecto a la vacunación para menores de edad, Sheinbaum Pardo descartó alguna medida o jornada especial para inmunizar a este sector de la población, pues aún no está contemplada. No obstante, recordó que en esta quincena se vacunará con terceras dosis a adultos mayores de cinco alcaldías y personal de salud privado, así como segundas dosis para jóvenes de 15 a 17 años, y próximamente refuerzo para el personal educativo.

