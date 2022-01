Madres pidieron a cabecillas de cárteles permitir búsqueda de desaparecidos “sin buscar culpables”

El colectivo ya no busca justicia por los crímenes en contra de sus familiares, sólo la paz que les dejará encontrar sus restos (Foto: Twitter/SemNuevoSonora)

Ceci Patricia Flores Armenta, dirigente de la asociación Madres Buscadoras de Sonora, pidió a los líderes de cárteles que operan en la entidad permitir que los familiares de personas desaparecidas busquen a sus seres queridos, pues ya no buscan que se castigue a los culpables de los crímenes, sólo encontrar los restos de sus hijos para encontrar la paz.

Mediante un video publicado en redes sociales de la organización, Ceci Patricia se dirigió a Caro Quintero y a los dirigentes de otras organizaciones criminales para pedir que no se obstaculice su búsqueda:

“Me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes de cárteles, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos”, se escuchó en el video.

La mujer reveló que integrantes de su colectivo han recibido amenazas por parte de la delincuencia organizada, las cuales imposibilitan la búsqueda de sus familiares desaparecidos, pues temen por su propia vida.

Ceci Patricia Flores Armenta busca a sus dos hijos desaparecidos (Foto: Twitter/SemNuevoSonora)

“Por favor, te lo pedimos, te lo suplico en el nombre de todas las madres, a ti, jefe de cártel que matas y desapareces, que no nos quites la posibilidad de encontrar a nuestros desaparecidos, que nos ayudes a encontrarlos, dejándonos buscarlos, que necesitamos traerlos de vuelta a casa sin buscar culpables, sin buscar justicia, solamente buscamos paz, la paz que un día se fue junto con ellos”, dijo la integrante de Madres Buscadoras de Sonora.

Aranza Ramos, mujer que buscaba a su esposo desaparecido identificado como Brayan Omar Celaya, fue asesinada en julio de 2021 en Guaymas, Sonora; se presume que miembros de la delincuencia organizada hayan sido los autores del crimen en contra de ella y su marido.

Asimismo, el 30 de octubre del mismo año, Leticia Álvarez, quien también forma parte de esta organización, fue secuestrada por sujetos armados, quienes la golpearon y le advirtieron que, de seguir con la búsqueda de su hijo y pareja, la asesinarían; amenazas que no le han impedido seguir con su tareas de localización en hospitales, morgues y fosas clandestinas.

Ceci Patricia se encuentra en Sonora bajo la protección del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pues desde 2015 busca a sus hijos Alejandro Guadalupe, desaparecido en los Mochis, Sinaloa; y Marco Antonio, cuyo último paradero conocido fue en Bahía de Kino, Sonora.

Ceci Patricia Flores Armenta está bajo protección de las autoridades debido a las amenazas en su contra (Foto: Twitter/SemNuevoSonora)

Otra de las madres integrante de estos colectivos, Silvia Ortiz ha estado en la búsqueda de su hija por más de 17 años, pues fue secuestrada en Saltillo, Coahuila en 2004 por sujetos armados que viajaban en una camioneta, cuando tenía tan sólo 16 años de edad.

La mujer ha relatado que tuvo que vender su casa para continuar con la búsqueda de su hija, pues a pesar de haber presentado la denuncia ante la Fiscalía de Coahuila y realizar el seguimiento de su caso, se ha encontrado con una inacción de las autoridades, por lo que ha indagar por su propia cuenta.

Silvia Ortiz ha llegado a escuchar diversas versiones sobre lo que le pudo haber sucedido a su hija, algunas cuentan que un miembro de Los Zetas la secuestró para entregarla como regalo a Heriberto Lazcano, El Lazca, antiguo líder de la organización criminal que fue abatido por las autoridades.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó el pasado 23 de diciembre que, ante la crisis de desaparecidos en el país, se creará un Centro Nacional de Identificación Humana, el cual tendrá la finalidad de implementar mecanismos de identificación masiva para ayudar a quienes buscan a sus familiares.

