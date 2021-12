“Síntomas de desesperación”: Jesús Zambrano estalló contra AMLO por ataques al INE

Jesús Zambrano salió en defensa del INE ante las “declaraciones, polarización y descalificaciones” que ha realizado el presidente López Obrador (Fotos: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), salió en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) ante las “declaraciones, polarización y descalificaciones” que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de un comunicado, el líder perredista dejó en claro que su partido no va a permitir que la actual administración minimice las acciones que ha determinado el árbitro electoral, ya que, indicó, ha actuado con altura de miras, con responsabilidad y salvaguardando la democracia.

“Ahora resulta que quieren impugnar la decisión del INE de posponer la consulta popular, cuando en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación fueron ellos mismos, Morena y sus aliados, quienes aprobaron el recorte al Instituto a pesar de que se manifestó que su consulta sería costosa”

El líder del Sol Azteca calificó de absurdo que los funcionarios de Morena se aferren a que el INE lleve a cabo la consulta sin recursos, además de que “es simplemente un ejercicio antidemocrático, inconstitucional, a la gente no le interesa, ya lo vimos con el levantamiento de firmas apócrifas”, expresó.

El líder del Sol Azteca calificó de absurdo que los funcionarios de Morena se aferren a que el INE lleve a cabo la consulta (Foto: Cuartoscuro)

Zambrano Grijalva insistió que desde la concepción de la consulta hay elementos suficientes para que no se realice, pues recordó que en el mes de octubre, la coalición “Va por México” en la Cámara de Diputados presentó una acción de inconstitucionalidad por la pregunta, “que simple y sencillamente es una farsa, un engaño, porque no guarda en origen lo que se establece en la Constitución, no es revocación de mandato, lo que con la pregunta se busca es la renovación del mandato”.

“Lo que estamos viendo son síntomas de desesperación, ya están sacando sus números previo al proceso electoral de 2022 en seis entidades y ya se están dando cuenta que no tendrán mayoría, con esto están preparando culpas, porque las cosas no les saldrán bien”

Enfatizó que desde el PRD reiteran su respaldo y solidaridad con el INE, “una institución autónoma, garante de procesos libres y democráticos, ello ha sido resultado de una lucha incansable de hombres y mujeres, no vamos a permitir que por caprichos de un solo hombre se quiera descalificar y controlar”.

Zambrano enfatizó que desde el PRD reiteran su respaldo y solidaridad con el INE, “una institución autónoma, garante de procesos libres y democráticos" (Foto: Cuartoscuro)

Finalmente dijo que el Instituto Electoral es el único organismo autónomo facultado en la Constitución de llevar a cabo la revocación de mandato “que no engañen más a las y los mexicanos, se requieren recursos, no los hay y de haberlos que mejor se destinen a medicamentos, a atender la violencia en país y reorientar la estrategia económica”.

Cabe recordar que luego de que el INE aprobara suspender de manera parcial y temporal las actividades para la consulta de revocación de mandato por falta de recursos, el dirigente respaldó la decisión.

En su momento, el líder del Sol Azteca sostuvo que la consulta, así cómo está concebida y en esas condiciones, es a todas luces un ejercicio autoritario, que costará “miles de millones de pesos que deberían ser destinados para abastecer de medicamento a las clínicas y hospitales públicos”.

“Mi respaldo al INE por su decisión histórica de posponer actividades sobre esa tramposa consulta de revocación, que más bien es, mañosamente, ratificación de mandato. Los responsables de esta decisión son Morena y su gobierno al negar los recursos necesarios, cualquier otra cosa es pura politiquería. Ahora ya tendrán al INE como chivo expiatorio (…) los tramposos de Morena”, sentenció.

