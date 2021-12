Carlos Ahumada: “Ni AMLO ni Claudia Sheinbaum van a extraditarme por ningún motivo a México”

Carlos Ahumada enfatizó que no será extraditado a México. (Foto: Archivo)

Luego de que un juzgado en Argentina autorizara la extradición a México del empresario Carlos Ahumada, el ciudadano argentino aseguró que ni el gobierno federal ni el de la Ciudad de México lograrán su extradición.

En entrevista con Manuel Feregrino, en el espacio de Ciro Gómez Leyva en “Por la Mañana” de Grupo Fórmula, Carlos Ahumada pidió que lo dejaran en paz a él y a su familia, ya que no ha cometido ningún delito o de lo contrario, dará a conocer más videos de funcionarios de alto nivel muy cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y ahora especialmente el gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum, no va a extraditarme por ningún motivo ni llevarme a México”, aseveró Ahumada Kurtz.

(Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

El argentino enfatizó que por más demandas que inventen no van a lograr su extradición, ya que -aseguró- la causa judicial del que le acusan está prescrita.

“(...) La causa judicial por la que Claudia Sheinbaum pidió mi extradición está totalmente prescrita. Si bien con argucias jurídicas y rindiendo informes falsos y mentirosos consiguieron que por el momento que el juez argentino le diera trámite al pedido de extradición y entrega la resolución que fue noticia ayer, lejos está de que quede firme esa resolución”, puntualizó.

En llamada telefónica desde Buenos Aires, Argentina, explicó que la resolución ya fue apelada y en febrero del siguiente año el expediente se va a ir a la Corte Suprema argentina “donde todos los ministros tienen que evaluar la solicitud, ponerse de acuerdo y efectivamente llegar a la misma primera conclusión.. esto es un proceso mínimo de un año (...) o sea está muy lejos, muy lejos de resolverse”, aseveró

“Y suponiendo que la Corte fallara en mi contra, todavía me queda el recurso por optar, porque soy argentino de nacimiento, a que se me juzgue por los hechos que México se requiere, aquí en Argentina y por lo tanto, aquí finalmente van a evaluar si tengo algo que responder ante la justicia”, señaló.

“Como te digo, por ningún motivo Andrés Manuel López Obrador y especialmente en este caso Claudia Sheinbaum van a conseguir llevarme a México”, reiteró Carlos Ahumada.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO/ARCHIVO

El empresario argentino recordó que en 2019 estuvo detenido durante algunas horas luego de que se le acusó que debía 2,000 pesos al fisco mexicano.

“Bueno, gracias a Dios, pero después de dos años, la Fiscalía General de la República, encabezada por el Dr. Alejandro Gertz en septiembre de este año, se terminó desistiendo de la acción penal porque se dieron cuenta de que efectivamente, no le debía al fisco 2,000 pesos y por lo tanto, no había cometido ningún delito. Entonces te aseguro que con este pedido de extradición va a seguir pasando lo mismo, porque vuelvo a repetir y lo diré hasta el cansancio, la acción de la justicia de esta causa está más que prescrita”, insistió..

Al asegurar que se trata de una venganza, Carlos Ahumada recordó que el pasado 6 de diciembre en su conferencia matutina “me dedicó inmerecidamente 9 minutos (...) cuando una vez más salieron videos donde su secretario actual y particular recibía efectivo y todo esto y también Claudia Sheinbaum no me perdonan que en 2004 diera a conocer la gran corrupción que existía en aquel entonces en el gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México, CDMX)”, aseveró.

" ¿Quién no recuerda a René Bejarano extorsionándome para intervenir mis empresas, quién no recuerda a Gustavo Ponce yendo a La Vegas apostando millones de dólares del erario público y de paso comprando los trajes para Andrés Manuel López Obrador en Las Vegas para que estuviera en la conferencia matutina? Y quién no recuerda el video de Carlos Imaz, en aquel entonces, esposo de Claudia Sheinbaum, pidiéndome dinero para que Claudia y sus hijos se pudieran ir a vacacionar a Europa. No estoy faltando a la verdad, ahí está el video (...) Entonces no hay la menor duda de que esta sed de venganza no la han podido saciar”, enfatizó Carlos Ahumada.

El empresario argentino dio a conocer el videoescándalo de René Bejarano que lo llevó a la prisión. (Foto: Captura de pantalla)

El empresario argentino acusó al ministerio público Jesús Alfonso Campos Torres, que ha llevado este proceso desde su inicio hace 18 años, de haberle pedido dinero para que esta causa se termine.

“(...) Yo les quiero pedir si está dentro de sus posibilidades, a la fiscal Ernestina Godoy Ramos, que mande llamar a este fiscal y le pregunte, en el 2018, con quién se reunió el 27 de agosto de 9:53 a 10:21 de la mañana, con quién se reunió el 28 de agosto de 16:47 de la tarde a 17:16 de la tarde en el café de Plaza Inn y para qué se reunió y si el motivo de su reunión no fue mandarme a decir que si yo le ayudaba a poner un restaurante, o sea dándole el dinero, esa causa se terminaba”, aseguró.

“Acuérdense que cuando digo algo lo acompaño con información concreta. Bueno, no quiero dar a conocer nada, no me interesa absolutamente nada. Entonces le pido a la licenciada Ernestina Godoy Ramos, suponiendo sin conceder que estén detrás de esto, que le pidan al licenciado Campos si es cierto o no lo que estoy diciendo y si lo llega a negar, pues bueno, haré pública la información que tenga”, sentenció.

Carlos Ahumada realizó la misma petición " de la manera más respetuosa” al fiscal Alejandro Gertz Manero para que mande a hacer un estudio sobre si esta causa que se le sigue en su contra está o no prescrita.

Fotografía de archivo del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. EFE/Mario Guzmán

“Que me dé el beneficio de la duda y mande hacer este estudio exhaustivo y concreto y seguramente va a llegar a la misma conclusión que la vez pasada: si está prescrito no tengo por qué estar pasando por este proceso de extradición”, dijo.

Ahumada Kurtz aseguró que quiere seguir respetando el pacto de silencio “que hice en octubre de 2017 con el mensajero que me mandó Andrés Manuel López Obrador. No quiero seguir dando a conocer más videos de toda la información que tengo sobre muchos funcionarios actuales del gobierno de México (..) y para muestra basta un botón: no quiero hablar de Thalía Lagunes (Lagunas), oficial mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (...) no quiero hablar ni dar información sobre Horacio Duarte, director general de aduanas; y así puedo seguir, todas personas del más alto nivel cercanas a Andrés Manuel”, reveló.

“Ya por favor, déjenme, por favor déjenme en paz. Todos ellos y muchos otros fueron a mis oficinas, por favor déjenme en paz, quiero vivir en paz y dejen a mi familia vivir en paz. Borren de su mente, les pido de la manera más atenta, borren de su mente el nombre de Carlos Agustín Ahumada Kurtz (...) que cesen la sed de venganza y concéntrense en resolver los grande problemas que tiene México y especialmente la Ciudad. Yo ya los perdoné, por favor, no he cometido ningún delito ni hace 18 años ni hace 10 años, ni el año pasado, déjenme en paz”, finalizó.

