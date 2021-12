“Vendí mi departamento”: hija de Rosario Robles reveló como ha sobrellevado los gastos de los abogados

Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles Berlanga, aseguró que como consecuencia del proceso legal que ha enfrentado su madre tuvo que vender su departamento para poder sobrellevar los gastos de la representación legal.

Durante la última emisión del programa “Valle de Lágrimas” en el canal de YouTube Atypical Teve, Moguel Robles dio más detalles sobre el caso de la ex secretaria de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tras permanecer en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla desde 2019.

“Vendí mi departamento hace muchos meses y afortunadamente nos ayudó muchísimo para pagar los honorarios de los abogados”, mencionó Moguel Robles en compañía del publicista Carlos Alazraki y la psicóloga Tere Vale.

Asimismo, mencionó que su madre “no se entregó” a las autoridades mexicanas, sino que ella simplemente “acudió a una audiencia y le fabricaron una prueba”.

(Foto: Twitter/@TereValeMX)

“Nosotros como familia estamos el jueves en la Fiscalía de la Ciudad de México porque sospechábamos que la denuncia contra estos funcionarios, servidores públicos que fabricaron la licencia falsa, porque ya todo el Poder Judicial dijo que esa licencia es falsa, nos entró la sospecha que le querían dar carpetazo”, indicó.

Moguel Robles aseguró que un agente del Ministerio Público, Luis Villegas Bautista, “se puso de acuerdo con la Fiscalía” para darle “carpetazo” al caso de Robles Berlanga. Ante ello, recordó la denuncia que lanzó en contra de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de República (FGR).

“Dejé constancia que yo no me voy, ni mi familia, ni mi madre, de quedarnos calladas, ya no a un delito que es la falsificación de un documento, sino al encubrir a servidores públicos que falsifican documentos. O sea, estás hablando de tres delitos”, aseveró.

La hija de Rosario Robles interpuso una denuncia en contra de Gert Manero (Foto: Twitter/@Mariana_Moguel)

El pasado 16 de diciembre, Mariana Moguel interpuso una denuncia contra varios servidores públicos, entre ellos Gertz Manero. En ella, se puntualiza que los motivos por los cuales se decidió proceder legalmente fueron a partir de información que se ha hecho pública donde se menciona que Rosario Robles estaría ligada a una organización delictiva cuando estuvo frente a la SEDATU y SEDESOL.

“Interpuse una denuncia ante la @FGRMexico por hechos con apariencia de delito contra servidores públicos adscritos a la propia #FGR, entre los que se encuentra Alejandro Gertz Manero. Exijo se investiguen y se proceda a fin de tutelar los derechos de mi madre @Rosario_Robles_”, escribió desde su cuenta de Twitter.

La hija de Rosario Robles mencionó que este tipo de datos podrían poner en riesgo la seguridad de su familia, ya que eran expuestos al escarnio público y podrían ser vulnerables a secuestros o extorsiones.

“El hecho de que la Fiscalía General de la República señale que mi madre es líder de una organización delincuencial que lavó cantidades millonarias de dinero proveniente del erario, pone en riesgo la integridad de ella (Que se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Acatitla) y la mía, así como la del resto de nuestra familia”, expuso.

Mariana Moguel presentó otra queja ante la CNDH (Foto: Twitter/@Mariana_Moguel)

Sin embargo, no fue la única denuncia que ha realizado, pues un día antes, acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para presentar otra queja por presuntas “violaciones sistemáticas” al proceso que enfrenta su madre.

En el texto que entregó se pudo leer que acusó a diversos funcionarios públicos de la administración capitalina de actuar en complicidad para solicitar la prisión preventiva contra de Rosario Robles.

