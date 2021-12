Cómo administrar tu aguinaldo de manera efectiva con los consejos de un experto

Y estamos en épocas decembrinas, en las que llegan las fiestas navideñas, las comidas, los regalos, y por supuesto, los gatos fuertes. Y con ellos, llega el aguinaldo, un dinero extra que se le otorga a los empleados de las empresas, y que puede abarcar desde 15, hasta 40 días del sueldo mensual que se gana. En caso de que algún empleado no reciba este dinero, puede denunciarlo en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

El aguinaldo nos cae muy bien en estas fechas, por lo mismo de que es un dinero que nos llega cuando regularmente, se tienen más gastos. Aunado a esto, hay empleados que también reciben en su trabajo una caja de ahorro, lo que aumenta la cantidad de dinero que tienen disponible.

Moris Dieck es un influencer especializado en el ramo de las finanzas. Él suele compartir tips por medio de sus redes sociales, sobre finanzas. El influencer tiene 17 mil seguidores en Twitter, 322 mil seguidores en Instagram y más de 283 mil seguidores en Facebook. Además, tiene un canal de YouTube con 64 mil suscriptores.

Dieck escribió un libro, el cual promociona, titulado Inversionista de enfrente, el cual sirve como guía para aprender de forma rápida, práctica y clara, los pasos a seguir para convertirte en un inversionista hacer crecer el dinero de las personas y mejorar su futuro.

Por medio de un video publicado en YouTube, en el canal de Milenio Mujeres, el influencer explica la manera en que se puede administrar el aguinaldo. ”Nos cae una lanita en estas fechas, por el trabajo que estuvimos haciendo a lo largo del año, entonces es bien importante saberlo administrar y ahora sí que aprovecharlo al máximo, no sé cuántos de ustedes lo tenían contemplado, otros ni siquiera lo meten en el presupuesto como para que sea algo sorpresa y poderlo aprovechar al máximo”, menciona Dieck.

Continúa diciendo que es importante priorizar cuáles son nuestras “canastas”, o seas, los diferentes gastos que se tienen. “Yo le digo a la gente, a ver, de las primeras cosas que tienes que saber saldar son las deudas, si vamos cargando con alguna deuda, crédito personal, deuda en la tarjeta, alguna deuda, ese debería ser un foco inicial, principalmente porque vienen más gastos, vienen los famosos gastos del cierre de año, y número dos, hay que empezar el año de la mejor manera”.

Expone que a inicios de año se acerca la famosa cuesta de enero, por lo que se deben tratar de hacer las cosas lo mejor posible en cierre de año para que se pueda empezar el siguiente “con todo”. Explica que “tenemos la canasta de las deudas, después tenemos la canasta del ahorro, porque claro, también es importante destinar una parte para los imprevistos, mucha gente se le dificulta estar ahorrando en el año, entonces podemos aprovechar una partecita de este dinero también para destinarla al ahorro”.

Dice que dentro de este ahorro, también es importante que “si ya cumplimos con nuestro ahorro de emergencia, que es esta gasolina extra en caso de que suceda algo imprevisto en nuestra vida, pues tenemos esa cantidad para poderlo soportar, y también invertir una cantidad, una proporción de eso”.

Menciona que otra “canasta” es la de los gastos de cierre de año, o sea, regalos, si se va a organizar un evento, etc. “Hay una lana que también se va destinado a esto, que voy de prioridades a prioridades, no estoy diciendo que no podamos disfrutar, claro que podemos disfrutar, solamente pues hay de disfrutar con ciertos gastos, a disfrutar con ciertos gastos”.

Dice que al final de cuentas, se puede disfrutar gastando poco. Concluye diciendo que la intención es comenzar de la mejor manera el próximo año, “si empiezas con el pie derecho financieramente, lo más probable es que tengas un excelente año, el problema es cuando iniciamos y ya venimos de atrás”.

