Del hogar a la oficina: María Asunción Aramburuzabala, la empresaria que comenzó en los negocios a los 32 años

María Asunción Aramburuzabala es, actualmente, la mujer más rica de México. La heredera de Grupo Modelo cuenta con una fortuna que asciende a más de USD 5,000 millones, lo que la posiciona en el peldaño seis entre las personas más ricas de México, solo por detrás de Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco, Ricardo Salinas Pliego, Alberto Bailléres y Juan Francisco Beckmann Vidal.

Sin embargo, Aramburuzabala no siempre se posicionó como la mujer más rica del país, ni como una de las empresarias más importantes de México. Ella comenzó en el mundo empresarial tras la muerte de su padre, cuando contaba con 32 años de edad.

En una entrevista con Oswaldo Trava, quien es conocido también como Oso Trava, para el podcast Cracks, en donde Trava entrevista a las personalidades más importantes del ámbito empresarial en México, se toca este tema.

“Tú a los 32 años eras una ama de casa”, le comenta Trava a Aramburuzabala, a lo que ella responde que “yo fui de la cocina a la oficina”. Luego, el entrevistador le pide que le cuente cómo inició en el mundo empresarial.

“Pues mira, lo que pasó fue que al final del día yo nací en una casa en donde mi papá era cervecero, entonces, pues ¿Qué era lo peor que le puede pasar a un cervecero? No hay ningún negocio tan machista que la cerveza, y entonces mi papá tiene dos mujeres (hijas), no hombres, entonces, al final del día eso ya en sí era algo que no estaba tan bien, pero la verdad muy lejos de hacernos sentir inadecuadas, o que éramos mujeres y que no íbamos a poder, o lo que sea, mi mamá, que es una persona la verdad, que tiene una personalidad grande, es una mujer muy fuerte y así, fue así como despierten, sabes qué, aquí ustedes se tienen que preparar porque no hay hombres en la familia y aquí ustedes van a tener que enfrentar su futuro”, explica la empresaria.

Cuenta que su manera de tratar de prepararlas bien, fue meterlas, a ella y a su hermana, al Colegio Alemán, “que es una gran institución. Cuenta que uno de los grandes problemas con ello, fue que nadie de su familia hablaba alemán.

“Entonces mandaba el recado la maestra y no había quien lo pudiera leer, porque no había Google Translate ni nada de estas cosas y nadie hablaba alemán”.

Cuenta que de ahí, se pasó al ITAM, y sus padres las prepararon de la mejor manera que pudieron para la vida. Explica que ella se casó muy chica, a los 19 años, y que incluso estudió la carrera estando casada. “Cuando terminé la carrera tuve a mis dos hijos, a Pablo y a Santiago, y finalmente, lo que acabó sucediendo, no fue realmente el que yo me determinara o tuviera una vocación a ser empresaria, sino que mas bien, lo que pasó, fue mas bien enfrentar la necesidad, a mi papá le da cáncer muy joven y muere a los 63 años, con cáncer muy muy fuerte, y entonces, pues somos una familia de tres mujeres, mi mamá, una hermana más chica que yo, que se llama Lucrecia, y yo”, menciona.

Cuenta que tras la muerte de su padre, se enfrentaron al futuro. “Teníamos que encargarnos de las cosas, fue una etapa sumamente difícil porque yo era muy cercana a mi papá, lo quería mucho, y su pérdida fue para mí, o sea, no te puedes imaginar la tristeza y la devastación, en ese momento lo vi como lo más horrible que me podía haber pasado en el mundo, sin embargo, cuando lo veo ya 22 años después, te das cuenta que todo sucede por algo”, dice Aramburuzabala en la entrevista.

Continúa diciendo que tras la muerte de su padre, la gente comienza a tratar de aprovecharse de la situación con ellas. Dice que tras esto, ella le comentó a su madre y a su hermana que ella podría hacerse cargo, y que a pesar de que tenía que aprender, les dejó bien en claro que ella no se aprovecharía de ellas, y siempre las cuidaría. Cuenta que esa fue la manera en la que inició, tras no tener nada de experiencia.

