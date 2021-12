“Cuida tu palabra como oro molido”: la valiosa lección que el padre de Arturo Elías Ayub dejó en él

Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios más importantes en México en la actualidad. (Foto: Steve Allen)

Arturo Elías Ayub es, sin duda alguna, uno de los empresarios más exitosos e importantes del país, pues se ha consolidado como un hombre de suma confianza del hombre más rico de México, Carlos Slim Helú.

Elías Ayub además, ha aumentado su popularidad gracias a que participa como panelista en el programa Shark Tank, el cual es producido por el canal Sony. Además de esto, el empresario es muy activo en sus redes sociales, en donde suele compartir los momentos al lado de su familia y amigos.

Es por esto que Arturo Elías Ayub se ha convertido en uno de los hombres de negocios favorito de sus seguidores.

En una entrevista con Oswaldo Trava, mejor conocido como Oso Trava, quien tiene un podcast llamado Cracks en donde conversa con las personalidades del mundo empresarial más importantes del país, Ayub comparte uno de los consejos más importantes que le dejó su padre.

Arturo Elías Ayub es yerno de Carlos Slim.

En la charla, Oso Trava le dice que su padre fue alguien que le enseñó mucho de los negocios, y le pregunta cuál es la lección más importante que le dejó. Ante esto, el empresario responde que fue la de cuidar su nombre. “Yo creo que una lección que yo aprendí de mi papá es siempre cumplir tu palabra, cuando en los negocios tienes una palabra que un apretón de manos valga más que cualquier firma, puede avanzar mucho más rápido en cualquier negocio que te propongas, y para mí la lección más grande, además de muchísimos otros valores, pero la de cuidar tu palabra como oro molido, para mí es una de las lecciones más importantes que me dejó mi papá”, explica el empresario.

Siguiendo con la entrevista, Oso Trava le pregunta que si alguna vez ha tomado una decisión que, si bien no era la mas obvia en términos de negocios, puso esa lección por encima del resultado del negocio y que tal vez le pagó más adelante, a lo que Ayub menciona que “no me pagó más adelante esa precisa, pero sí, varias veces me ha tocado dejar ir, te podría decir que mucho dinero, a cambio de mantener mis valores firmes, y no me pagan esas, porque perdí ese dinero, literal, dejé de ganar ese dinero, pero ¿Qué crees? Dormí tranquilo y sigo durmiendo tranquilo y eso te paga 87,000 veces más que lo que pude haber ganado en dinero”, menciona.

Quién es Arturo Elías Ayub

El empresario Arturo Elías Ayub estudió Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac y también tiene un posgrado en Alta Dirección de Empresas, cuyo título fue expedido por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). A sus 55 años, el empresario de ascendencia libanesa ha participado en negocios relacionados con el sector de telecomunicaciones y medios de comunicación.

Está casado con Johanna Slim Domit, la hija menor de Carlos Slim Helú, el empresario más rico de México, con quien lleva una buena relación. Ha estado al frente de importantes negocios y empresas, ocupando puestos directivos en lugares como Telmex y el equipo de fútbol de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Arturo Elías Ayub está casado con Jonhanna Slim, la hija menor de Carlos Slim. Foto: Instagram @arturoelias

Ha declarado que el emprendimiento lo trae desde que era muy pequeño, pues desde los tres años colocó su primer negocio en la reja de su casa: un puesto de dulces. Posteriormente, a los ocho años, rentó un puesto en un tianguis de Polanco, en donde vendía ropa.

Actualmente, el empresario y Johanna Slim Domit poseen un sólido matrimonio que ha durado 26 años, el cual reconoció en su más reciente libro El Negociador. Consejos para triunfar en la vida y los negocios, que su esposa ha sido una pieza fundamental para alcanzar el éxito. Además, tienen tres hijos: Arturo, Alejandro y Johanna; algunos de ellos ya forman parte de algunos negocios de su abuelo.

SEGUIR LEYENDO: