AMLO aplaudió actuación de Arturo Zaldívar en la SCJN: “Es un hombre íntegro y honesto”

AMLO aplaudió actuación de Arturo Zaldívar en la SCJN (Foto: Presidencia de la República)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la actuación de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido la de un hombre “íntegro” y “honesto”.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario se abstuvo de afirmar lo mismo respecto a los demás funcionarios del Poder Judicial, incluyendo a las y los 10 ministros que integran el Pleno de la SCJN.

En tanto, el tabasqueño indicó que todavía hace falta “limpiar” al gobierno de corrupción, pues durante muchos años, el servicio público estuvo bajo el dominio de los “delincuentes de cuello blanco”.

“Arriba y, en particular, lo que tiene que ver con la actuación del presidente de la Corte, sin duda, se puede decir que se actúa con honestidad. Él es un hombre honesto, íntrego y honrado, pero no podría decir lo mismo de otros ministros, magistrados y jueces. No quiero generalizar, también, pero creo que hace falta seguir limpiando, no sólo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, porque la corrupción estaba arraigada, el gobierno era sinónimo de corrupción, el gobierno estaba tomado, secuestrado al servicio de corruptos”, expuso desde Palacio Nacional.

Información en desarrollo