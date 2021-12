Por crisis en el CIDE, Senado citará a comparecer a María Elena Álvarez-Buylla

María Elena Álvarez-Buylla, titular del conacyt, ha cerrado el dialogo con los estudiantes inconformes del CIDE (Fotos: Twitter)

Ante la cerrazón de las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) marcharon la mañana de este martes hacia el Senado de la República para presentar una carta de demandas ante la designación “irregular” de José Antonio Romero Tellaeche como nuevo director de la institución.

Al llegar al recinto ubicado sobre Paseo de la Reforma, fueron recibidos por nueve legisladores que integran las Comisiones de Ciencia y Tecnología, de Derechos Humanos y de Educación. Del Partido Acción Nacional (PAN): Kenia López y Lilly Téllez; del Partido Revolucionario Institucional (PRI): Claudia Ruiz Massieu y Jorge Carlos Ramírez Marín; así como del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): Antares Vázquez, Martha Lucía Micher, Martha Guerrero, Daniel Gutiérrez y Antonio Álvarez Lima.

Luego de casi dos horas de reunión con los miembros de la asamblea estudiantil, la periodista Leticia Robles de la Rosa informó que el Senado, encabezado por el morenista Ricardo Monreal, decidió citar a comparecer a María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt. Asimismo, se solicitará a la Secretaría de de Gobernación (Segob) a que atienda las demandas de las y los estudiantes del CIDE.

Estudiantes y maestros del CIDE ante los senadores, entre ellos: Lilly Téllez, Kenia López y Claudia Ruiz (Foto: Twitter/@ruizmassieu)

Esto lo confirmó el mismo Monreal minutos más tarde en entrevista a medios, donde señaló que si bien el Senado no tiene facultades legales para solucionar el conflicto del CIDE, sí la legitimidad para servir como interlocutores y llamar a comparecer a servidores públicos para que ofrezcan soluciones. En este sentido, hizo un llamado a que no se satanice el movimiento del CIDE o de alguna otra institución educativa: “Al contrario, hay que dialogar para que no se generen desencuentros complicados que compliquen la viabilidad de la institución”

Si bien no confirmaron fecha de comparecencia, Leticia Robles señaló que lo más probable es que sea hasta enero de 2022:

“En cualquier momento las comisiones pueden decidir la comparecencia. Será difícil que sea en este mes, pero puede ser en enero. Recordemos que el periodo de receso no cancela el trabajo en comisiones del Senado”

Ricardo Monreal, senador de Morena y candidato presidencial, también atendió a los estudiantes (Foto: Twitter/@jmartinreyes)

Cabe mencionar que durante la marcha de glorieta de Insurgentes al Senado, la comunidad académica del CIDE estuvo acompañada por estudiantes de la UdeG, quienes llevaron cárteles y corearon consignas en contra de papel que ha jugado la doctora Álvarez-Buylla.

“¡Álvarez-Buylla, la ciencia no es tuya!”, “¡Más ciencia, menos obediencia!”, “¡CIDE primero, saque a Romero!”, se escuchó sobre Paseo de la Reforma.

El pasado 10 de diciembre, los estudiantes instalaron una mesa a las afueras del edificio del Conacyt, luego de que la misma Álvarez-Buylla afirmó en una entrevista con Carmen Aristegui que estaba dispuesta al diálogo con los alumnos inconformes con la llegada de Romero Tellaeche, quien es afín al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, las autoridades indicaron cerca de las 14:30 horas --una hora y media antes de la hora en que habría sido el encuentro-- que no acudirían a la mesa a través de un documento que se filtró a la prensa, donde condicionaron el diálogo con la entrega de las instalaciones, la cual permanece cerrada desde el pasado 29 de noviembre por protesta.

La tarde de este martes Paseo de la Reforma tuvo bloqueos debido a la movilización de los estudiantes del CIDE (Foto: Twitter/@jmartinreyes)

Ante este panorama, cerca de las 16:11 horas comenzaron a retirarse, no sin antes leer el pliego petitorio que querían presentar a las autoridades.

Entre las peticiones estaba reiniciar el proceso de selección de dirección general del CIDE, motivo clave por el que los estudiantes tomaron las instalaciones.

Otras solicitudes de los estudiantes del CIDE son la creación de una asamblea estudiantil permanente que pueda incidir en los procesos internos de la institución y la firma de la carta de compromiso de no represalias contra quienes están protestando contra la designación de Romero Tellaeche.





