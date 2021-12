EEUU le prohibió la entrada a Mario Marín, el “góber precioso” acusado de tortura

Mario Marín (Foto: Cuartoscuro)

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el gobierno de Estados Unidos emitió una serie de sanciones a funcionarios, ex funcionarios y entidades gubernamentales en nueve países entre las que destaca la que le impuso al ex gobernador priista de Puebla, Mario Marín, al negarle la entrada a él y a su familia a territorio estadounidense.

Mario Marín fue detenido el pasado 3 de febrero y fue vinculado a proceso el 10 de febrero por su supuesta responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, autora del libro Los Demonios del Edén.

Así lo detalló el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, a través de un comunicado:

“Estamos decididos a colocar los derechos humanos en el centro de nuestra política exterior, y reafirmamos este compromiso usando todas las herramientas apropiadas y las autoridades para atraer la atención y promover la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos, sin importar dónde ocurran”

(Foto: Pixabay)

En total, estas medidas aplicaron para 12 funcionarios y ex funcionarios de Uganda, China, Bielorrusia, Bangladesh, Sri Lanka y México, las cuales también son aplicables a sus familias para viajar a Estados Unidos, bajo una ley que autoriza no entregar visas a personas implicadas en “violaciones flagrantes a los derechos humanos o corrupción significativa”, detalló la nación estadounidense.

El Departamento del Tesoro impuso sanciones financieras y otras restricciones a 15 personas y 10 entidades de China, Myanmar, Rusia, Corea del Norte y Bangladesh, detalló la agencia AP.

Preso por presunta tortura

El también conocido como “góber precioso” está acusado de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, luego de que publicó el libro “Los demonios del Edén”, en el que denuncia una red de pederastia en la que involucró al empresario Kamel Nacif.

En una grabación telefónica se exhibe cómo el empresario libanés le agradece al ex gobernador la detención de la periodista en represalia por involucrarlo con el abuso de menores de edad.

El empresario Kamel Nacif, conocido como "El Rey de la Mezclilla (Foto: Cuartoscuro)

“Acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad, y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad”, se escucha en la conversación que desató el escándalo a finales del año 2005.

Tras la publicación de este, la periodista fue acusada de difamación y calumnias y el 16 de diciembre del siguiente año, ella fue detenida en Quintana Roo.

Cacho fue trasladada a Puebla vía terrestre, pero en el trayecto de más de 1,500 kilómetros, fue torturada psicológicamente por los oficiales, quienes amenazaron con abusar de sexualmente de ella.

En su testimonio, la periodista mencionó que cuando llegaron a Puebla, el trámite de su propuesta fue lento y tortuoso. La encerraron en un “calabozo inmundo” y le tomaron fotos desnuda al lado de un cuarto lleno de policías judiciales con una mampara transparente de por medio.

La periodista Lydia Cacho decidió vivir en otro país por su seguridad

El 17 de diciembre de ese año, salió libre a las 15:00 horas, luego de pagar una fianza de 70,000 pesos en efectivo.

El ex gobernador está preso en una cárcel de Cancún, Quintana Roo, en donde se prevé que enfrente un juicio por tortura que durará por lo menos dos años, de acuerdo con la defensa de la periodista Lydia Cacho.





