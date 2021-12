“Punta de irresponsables”: Javier Lozano tundió a AMLO y a políticos de la 4T por viajar en tren sin cubrebocas (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

El polémico militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano, tundió al presidente Andrés Manuel López Obrador, a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, a integrantes de su gabinete y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por realizar un “viaje” sin portar cubrebocas.

A través de su cuenta de Twitter, el político los llamó “irresponsables” por no hacer uso de la mascarilla a pesar de la llegada de la nueva variante “Ómicron” a México.

“Qué bien se ven todos con cubrebocas. Punta de irresponsables. Váyanse al carajo”

Sin embargo, esta no fue la única crítica al video que publicó el mandatario, en el que presumió la nueva ruta de tren que llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), pues el expresidente Felipe Calderón también se pronunció al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, el político los llamó “irresponsables” por no hacer uso de la mascarilla (Foto: Twitter@JLozanoA)

En redes sociales, el expanista aseguró que dicha cápsula es un buen ejemplo de fake news, ya que este transporte no existe. Además, agregó que se trata de manipulación, por lo que Ana Elizabeth García Vilchis, quien dirigue la sección “Quién es quién de las mentiras de la semana”, en la conferencia de prensa matutina, debía incluir esta noticia en el polémico apartado.

“Un buen ejemplo de “Fake News”: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que ‘no es falso pero se exagera’”, apuntó.

Lo anterior en respuesta a un tuit del periodista Joaquín López Dóriga, quien aseguró que el tabasqueño grabó el video a bordo de un simulador. “Subieron a @lopezobrador_ en un simulador. Y lo dio como real. Así la #4-T. Y todos felices. El vagón ni se mueve”, manifestó.

López Obrador aseguró que los capitalinos llegarán al aeropuerto de Santa Lucía en 45 minutos gracias a la extensión del tren suburbano (Foto: Presidencia de México)

De acuerdo con lo referido por el presidente López Obrador, el tren conectará al centro de la Ciudad de México con la nueva terminal aérea por medio de un trayecto de 45 minutos.

“Se amplía a 8 carriles la autopista México-Pachuca. Se están construyendo otras vialidades y la vía de Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles para llegar en tren desde el centro de la ciudad, estación Buenavista, hasta el nuevo aeropuerto en 45 minutos”, compartió el presidente en redes sociales.

Durante la supervisión de las interconexiones, estuvo acompañado de Claudia Sheinbaum; Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, donde se construye el aeropuerto de Santa Lucía; así como el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis.

“Se va poder llegar por autopistas, se va a poder llegar por tren moderno desde Buenavista, para acá, y se conserva el tren de carga”

El gobernador mexiquense añadió que desde diciembre de 2020 se inició con la interconectividad a través del tren, por lo que podría concluir en febrero de 2022 (Foto: Presidencia de México)

Más temprano, este 5 de diciembre, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, compartió cuatro clips en Instagram donde mostraba la exposición de Alfredo del Mazo al presidente, así como momentos del trayecto.

“En nuestros alcances, inclusive ya compramos también el riel y el durmiente para sustituir esta vía, esto lo hacemos como en dos meses”, consideró durante el recorrido Ricardo Vallejo Suárez, el general encargado de la obra.

El gobernador mexiquense añadió que desde diciembre de 2020 se inició con la interconectividad a través del tren, por lo que podría concluir en febrero de 2022. Además de 3,200 millones de pesos de inversión en ese ámbito, pues se ha empleado a 722 personas con 114 máquinas.

Desde el pasado 12 de octubre López Obrador aseguró que la distancia entre el nuevo aeropuerto y la capital del país podría recorrerse en tres cuartos de hora. Para ello se ampliará el Tren Suburbano que parte de Buenavista a partir de la Estación Lechería.

SEGUIR LEYENDO: