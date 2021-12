México alista dos eclipses solares: en Durango, Coahuila y Sinaloa se hará de noche en pleno día

En un eclipse de Sol, la Luna pasa entre la Tierra y nuestra estrella, tal y como se observa en esta imagen. Al hacerlo, el disco del satélite tapa al Sol y proyecta su sombra sobre la Tierra, oscureciendo algunas regiones del planeta. Cuando la Luna cubre por completo al Astro Rey ocurre un eclipse total de Sol. Cuando no llega a cubrirlo del todo, se produce un eclipse de tipo anular (Imagen: Jovani Pérez/Infobae México)

Este sábado 4 de diciembre habrá un eclipse total de Sol. La expectación es máxima, pero la lista de países que podrán seguirlo es muy reducida. Según el Instituto de Astronomía de la UNAM, solo podrá contemplarse desde las Islas Malvinas, el sur de África, la Antártida y el sureste de Australia. La NASA es un poco más específica y cuenta que las mejores vistas las tendrán los habitantes de Ciudad del Cabo -en Sudáfrica-, y del Puerto Argentino -en Malvinas-.

De nuevo, México se pierde el evento, que tardará tres años en volver a repetirse. En otras circunstancias, estaríamos lamentando nuestra mala suerte, pero esta vez es distinto. De hecho, los astrónomos del país ya tienen otra fecha en mente. Y es que el 8 de abril de 2024 ocurrirá el siguiente eclipse total de Sol y entonces, el público mexicano será el gran espectador. Y eso no es todo. Solo unos meses antes, en octubre de 2023, nuestra estrella nos regalará otra función imperdible: en el cielo de la Península de Yucatán se verá el anillo de fuego que aparece durante los eclipses anulares. Así que no hay tiempo para lamentarse, ni minutos que perder.

En entrevista con Infobae México, el doctor Raúl Mújica, astrónomo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), explicó que desde hace ocho meses se creó en la República un Comité Nacional que se encargará de preparar al país para los dos grandes eventos que llegarán en 2023 y 2024.

Vamos a tener esta fortuna de que <b>hay dos eclipses seguidos</b>, están muy cercanos y van a pasar por territorio mexicano

El primero será anular y tendrá lugar el 14 de octubre de 2023. Ese día, la Luna se colocará entre la Tierra y el Sol y al hacerlo, tapará a la estrella. Como no llegará a cubrirla por completo, se verá en el cielo una circunferencia dorada perfecta, también conocida como “anillo de fuego”. Esta se forma por la parte de la estrella que queda sin cubrir.

“No se va a cubrir completamente el Sol, pero se va a formar esto que llaman ‘el anillo de fuego’”, explicó el astrónomo mexicano, quien recordó que esa denominación no es científica. “Va a ser cerca del mediodía. Va a pasar por la Península de Yucatán. Por un pedazo de Yucatán, un pedazo de Campeche y un pedazo de Quintana Roo”, agregó.

La NASA explica que el evento durará cinco minutos y 17 segundos. En ese tiempo, el eclipse anular recorrerá sitios arqueológicos muy famosos de la Península de Yucatán.

“Va a pasar por zonas espectaculares, por ejemplo, por un pedazo de la reserva de Calakmul. Creo que mucha gente va a estar interesada en darse una vuelta por allá. Pero ahí va a ser solamente anular, no total, y va a servir para prepararnos para muchas cosas, en particular para el 8 de abril de 2014″, indicó el doctor.

Esto es lo que veremos durante el eclipse anular que ocurrirá en la Península de Yucatán en octubre de 2023. La Luna se colocará frente al Sol y tapará a la estrella, pero no la cubrirá por completo. Entonces, se ve en el cielo un "anillo de fuego", formado por la parte del Astro Rey que el satélite no llega a tapar (Foto: AFP)

Esa es la fecha que todos los mexicanos deben apuntar en su calendario. Ese día, México será el espectador privilegiado de un eclipse total de Sol que se podrá contemplar en numerosos estados del norte.

“Va a pasar por sitios como Sinaloa, Durango, Coahuila. Va a pasar por ciudades más pobladas, como Mazatlán, Durango, Torreón, Monclova, Piedras Negras... Va a ser muy visto. Pero además, las condiciones en esos sitios, en esa época del año, son muy buenas. En el norte de México la posibilidad de que ese día esté despejado va a ser muy alta”, añadió.

El 8 de abril de 2014 se repetirá la secuencia: la Luna pasará entre nuestro planeta y el Sol, solo que esta vez, el disco del satélite sí cubrirá por completo la estrella. Entonces, la sombra de la Luna se proyectará sobre algunas regiones del planeta, entre ellas, el norte de México. En los estados afectados, se hará de noche en pleno día.

“En esa franja el máximo es un poquito más de cuatro minutos, en el punto cuando se da la máxima duración de la totalidad. Entonces, durante cuatro minutos se va a hacer de noche. Va a ser un eclipse total grande, grandotote, muy espectacular. Yo se los recomiendo. Estos son eventos de una vez en la vida dicen. Este para mí sería el segundo, porque me tocó el de 1991 todavía. Y por supuesto, mucha gente se va a desplazar para verlo, no solo desde otras partes de México, sino desde todo el mundo”, apuntó Raúl Mújica.

Según la NASA, el eclipse total de sol de 2024 va a durar cuatro minutos y 28 segundos. Será visible también desde Estados Unidos y Canadá. Aunque el norte de México se llevará la mejor parte, en el resto del país podrá contemplarse un eclipse parcial y por eso, es importante que toda la República se prepare para el gran día.

“En todo México va a haber eclipse parcial. Entonces, el Comité tiene que pensar en todo eso. No solamente en estas zonas por las que pasan los máximos, sino en todo el país. Necesitamos trabajar principalmente con los estudiantes y las escuelas y también, con el público en general”, agregó.

El grupo está conformado por los principales organismos astronómicos y planetarios del país. El Instituto de Astronomía de la UNAM, el INAOE, el Instituto de Astronomía y Astrofísica de Morelia o el Observatorio de Ensenada son algunos de los integrantes. También lo son la red de planetarios de Quintana Roo, el Planetario de Torreón, entre otras asociaciones y grupos.

“Está toda la noche de las estrellas, en conjunto”, indicó Mújica.

Ellos serán los encargados de publicar toda la información relativa a los dos grandes eventos. Su objetivo es garantizar las medidas de seguridad, para que todos los mexicanos puedan seguir los eclipses sin contratiempos.

“Se está haciendo todo el trabajo para que el público en general pueda observarlos y disfrutarlos, pero siguiendo todas las medidas de seguridad. Ya nos ha pasado también en eclipses que algunos recomiendan no verlos para que no se vayan a dañar. Nosotros no queremos eso. Lo que queremos es que la gente lo observe, lo disfrute, pero con toda seguridad. Ese sería como el objetivo principal”.

Lo cierto es que los espectadores mexicanos deben sentirse privilegiados porque en poco tiempo tendrán la oportunidad de contemplar dos eventos astronómicos, muy difíciles de observar. ¿Cuántas veces alguien puede decir que vio un eclipse total de Sol y otro anular, en menos de un año? Muy pocas. Y una de esas oportunidades extraordinarias nos la regalará el cielo mexicano.

