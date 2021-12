Día Internacional de los Bancos: cómo sacar el mayor provecho a estas instituciones financieras

Este cuatro de diciembre se celebra el día internacional de los bancos. REUTERS / Daniel Becerril/ Foto de archivo

Este sábado cuatro de diciembre se celebra el Día Internacional de los Bancos, fecha que se estableció para conmemorar a las instituciones financieras apenas el pasado 19 de diciembre de 2019, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 74/245.

Con esta designación se reconoce el importante potencial de los bancos multilaterales de desarrollo y otros bancos internacionales de desarrollo a la hora de financiar el desarrollo sostenible. La resolución también reconoce la contribución vital de los sistemas bancarios de los Estados miembros de a la mejora del nivel de vida.

Y es que anteriormente, en 2015, la asamblea se había marcado una serie de objetivos. En la resolución titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, adoptó un amplio conjunto de Objetivos de desarrollo sostenible y metas universales y transformativos, de gran alcance y centrados en las personas, con el compromiso de trabajar sin descanso a fin de conseguir la plena implementación de la Agenda, a más tardar en 2030.

En la resolución la Asamblea reconoce, además, que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo, y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Los objetivos buscan alcanzar el desarrollo sostenible en tres dimensiones (económica, social y ambiental) de forma equilibrada e integrada. La Asamblea se compromete también a aprovechar los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a abordar los asuntos pendientes.

Fue en 2019 cuando la ONU estableció la conmemoración de la fecha. John Angelillo/Pool vía REUTERS

Cómo sacarle el mayor provecho a tu banco

Para tener finanzas sanas, necesitas una estrategia. Por eso, te mostramos algunos consejos para mejorar tu realidad financiera y sacarle el mayor provecho posible a tus cuentas bancarias.

Las mejores ofertas son para los nuevos clientes

La banca vive una batalla constante para adquirir nuevos clientes. Para ganar, son ofrecidos grandes bonos de apertura, como el doble de puntos por compra durante el primer mes. Si buscas las mejores ofertas, una buena estrategia sería cambiarte a un nuevo producto. El tipo de promociones hechas a los nuevos clientes son rara vez hechas a los clientes de mayor antigüedad, y existe una razón muy simple: la mayoría de los equipos de adquisición en los bancos son recompensados con base en el número de cuentas abiertas, que por supuesto, están listas para gastar.

Enfócate en el valor a largo plazo y sé honesto contigo mismo

De acuerdo con estadísticas, la mayoría de las personas se quedarán con su nuevo producto por un largo tiempo porque, siendo honestos, no es divertido cambiar de servicio financiero cada año. Y es que algunas personas logran viajar al rededor del mundo gracias a las millas promocionales que algunas tarjetas ofrecen, yendo de plástico en plástico. Sin embargo, la mayoría de nosotros no lo hacemos. No te estamos recomendando que hagas esto, los proveedores de tarjetas de crédito están siendo cada vez mejores en identificar y rechazar a estos expertos del manejo de millas.

Cada que elijas un producto financiero, enfócate en el valor a largo plazo, en lugar de las ofertas de inscripción. Aunque son buenas, no debe ser la única razón por la que adquieras un producto.

Evita productos que añadan algún seguro

Las compañías de productos financieros hacen mucho dinero vendiendo seguros junto a sus préstamos o tarjetas de crédito. Los seguros son de pago o de solvencia de deuda en caso de muerte, desempleo o accidentes que produzcan algún tipo de discapacidad. En lugar de esto, busca un buen seguro de vida con una buena política de discapacidad que cubra todas tus necesidades. ¿Seguro de desempleo? Mejor autoasegúrate creando un fondo de emergencia.

Una de las recomendaciones es cargar únicamente con cierta cantidad de dinero en efectivo para no gastar de más. Foto: Pixabay

La gente gasta más con plástico, incluyéndote

La gente gasta más cuando ocupa algún plástico, ya sea tarjeta de débito o crédito. Cuando sales y llevas contigo una cantidad de dinero en efectivo limitada, tiendes a gastar menos. Claro que, mientras más tarjetas lleves en tu monedero, más vas a gastar. Procura llevar únicamente una y pon atención a tus impulsos de compra. Crea la costumbre de revisar tu balance, a diario. Existen varias aplicaciones para tu teléfono celular de los diferentes bancos que hacen esto posible, sino, siempre puedes acceder al portal web. En general, si te es posible utilizar únicamente efectivo, no dudes en hacerlo.

SEGUIR LEYENDO: