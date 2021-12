“Recibimos el estado de Michoacán en una situación de crisis”: Ramírez Bedolla informó los avances desde que asumió el cargo de gobernador

Foto: captura de pantalla conferencia matutina del 3 de diciembre

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que recibió el estado en una situación de crisis social, de seguridad y financiera en el propio gobierno. Comentó que existe un clima de inseguridad galopante y que han avanzado en ese ámbito.

Durante la conferencia matutina emitida desde Michoacán, Ramírez Bedolla expuso que, desde hace más de 5 años, en el gobierno anterior se triplicó el número de homicidios: más de 11 mil homicidios en 6 años. “Gracias al apoyo y coordinación con las fuerzas armadas, desde el 6 de octubre, poco a poco se ha recuperado la paz. La Comisión de Pacificación de Aguililla está dando resultados (el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) controla la totalidad del municipio)”. En la reunión de seguridad que sostuvieron esta mañana el presidente y el gobernador, se decidió que se amplié este apoyo de la zona de Aguililla a los municipios de Coalcomán y Tepalcatepec. “Muchas gracias por el respaldo en esta zona Sierra-costa michoacana”, añadió el gobernador.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), informó que en el estado seis delitos presentan una tendencia a la baja (secuestro, robo de vehículos, trata de personas, robo a casa habitación, robo en transporte y total de delitos de impacto) y dos a la alza: extorsión (ocupa el 29 lugar a nivel nacional) y homicidios dolosos con 205 eventos presentados en el mes octubre, 1832 en lo que va del año y 1976 en el 2020.

En lo que va de la administración se han presentado 5,598 homicidios dolosos en la entidad, ocupando el quinto lugar a nivel nacional. En este mismo delito, pero por cada 100 mil habitantes, el estado ocupa el octavo lugar con 118 homicidios por este número de habitantes.

El titular de las Fuerzas Armadas informó que Morelia, Uruapan y Zamora son los municipios con mayor incidencia delictiva. A su vez, estos municipios concentran la mayor cantidad de elementos de seguridad. En total, el estado cuenta con 23,458 elementos operativos, entre fuerzas policiacas y de la SEDENA. En el 2019 se construyeron 22 instalaciones de la Guardia Nacional, y para el 2022 se tiene el objetivo construir 13 instalaciones más.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se echó a andar el programa para pacificar Michoacán “sin declararle la guerra a ningún grupo delictivo” y buscando proteger a la gente.

Desde Morelia, el líder del Ejecutivo aseguró que se está buscando atender las causas que originan la inseguridad y la violencia: “Ahora regresamos porque tenemos la tarea de pacificar Michoacán y estamos evaluando el plan que ya se echó a andar para lograr la paz y la tranquilidad en Michoacán, a pesar de la complejidad de la herencia que se recibió de grupos delictivos que han operado desde hace muchos años en Michoacán. Se está trabajando, desde luego, sin declararle la guerra a ningún grupo, buscando proteger a la gente, ir al fondo”.

El presidente resaltó que una de las estrategias es atender a los jóvenes para evitar que se sumen a las filas de la delincuencia. “Hace dos días en mi informe hablaba que la verdadera confrontación con los grupos de la delincuencia organizada, sobre todo con los jefes, va en el sentido de quitarles a los jóvenes: quitarles el semillero. Que no puedan contar con un ejército de reserva para delinquir porque antes no se atendía a los jóvenes, no había ningún programa de atención a los jóvenes, nada más se les llamaba ‘ninis’ de manera despectiva, pero no se hacía nada para garantizar el derecho de los jóvenes a la educación y al trabajo como se está haciendo en la actualidad”, expresó.

