AMLO arremetió contra Marko Cortés por criticar a gobernadores panistas que asistieron al Zócalo al discurso presidencial

(Foto: Especial)

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra el líder nacional del PAN, Marko Cortés, por haber “regañado” a los gobernadores de su partido que asistieron a su informe de gobierno del pasado 1 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

Durante su tradicional conferencia mañanera realizada esta vez en Morelia, Michoacán, López Obrador destacó que al mismo tiempo que el dirigente partidista les llamó la atención a sus gobernadores, otro miembro de ese partido, Santiago Creel, está pidiendo diálogo con el gobierno federal.

“Un dirigente de un partido (Marko Cortés) reclamándole a los gobernadores de ese partido porque asistieron, (pero) por otro lado de ese mismo partido, un dirigente (Santiago Creel) esta pidiendo diálogo. Ya le di instrucciones al secretario de gobernación, Adán Augusto López, que lo reciba y que se abra la posibilidad de diálogo, que se escuche a todos, que no actuemos con cerrazón. Pero asisten a mi informe, se les cuestiona y luego piden el diálogo y en el Congreso votando en contra de todo, hasta de los ascensos de los oficiales del ejército, una cosa increíble”, aseveró.

FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO/ ARCHIVO

López Obrador resaltó que expresidentes de ese partido, como Vicente Fox, nunca se preocuparon por “el pueblo”, ya que solo beneficiaron “a los de arriba”.

“(...) Estaba yo viendo un mensaje del expresidente (Vicente) Fox diciendo que si tenemos popularidad es por los programas sociales, porque entregamos lo que él llama ‘migajas’. Yo le preguntaría aunque le llame migajas. ¿Le entregó apoyos al pueblo? Nada... él gobernó para los de arriba, él le ayudó a Roberto Hernández a que no pagara impuestos cuando vendió Banamex... Por qué le extraña que tengamos el apoyo del pueblo si nunca en los últimos tiempos se atendió al pueblo, si para los conservadores el pueblo no existía la política era asuntos de los políticos y era para atender a los banqueros, a los llamado hombres negocios.. al pueblo ni lo voltearon a ver, pura corrupción (...)”, dijo.

“(...) Pues todo eso ya se terminó y la gente se da cuenta porque el pueblo no es tonto (..) les cuesta mucho trabajo entender que hay una nueva realidad, que ya no es lo mismo de antes a. Ahora el pueblo es el protagonista principal de esta historia y ya no hay un gobierno al servicio de una minoría rapaz.. ya el gobierno no es un comité al servicio de unos cuantos, es del pueblo para el pueblo (...)”, insistió.

AMLO y Vicente Fox (Foto: Cuartoscuro)

López Obrador aprovechó para resaltar los resultados que lo sitúan como el presidente más popular, solo después del Primer Ministro de la India, Narendra Damodardas Modi.

“No es por presumir, pero estamos en el segundo lugar como de los mejores gobiernos del mundo (...) Entonces dice el presidente Fox, de manera ofensiva, dijo que los que fueron al acto del Zócalo, fueron acarreados y arrastrados. Lamentable que se llegue a esos niveles de ofensa de un expresidente”, señaló.

El reclamo de Marko Cortés

Foto: Karina Hernández / Infobae/ Archivo

El jueves 2 de diciembre, Marko Cortés lamentó la presencia en el acto presidencial del pasado 1 de diciembre de Mauricio Vila, Maru Campos, José Rosas Aispuro y Carlos Joaquín González; mandatarios estatales de Yucatán, Chihuahua, Durango y Quintana Roo, respectivamente, éste último postulado también por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). También asistió el gobernador de Oaxaca, el priista, Alejandro Murat.

Los gobernadores albiazules evidenciaron su asistencia al evento en el zócalo capitalino en redes sociales y enviaron mensajes de felicitación para López Obrador por su primer trienio al frente del país, pero además se tomaron fotografías con figuras importantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con miras a las elecciones de 2024, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

(Foto: Twitter/@MauVila)

Cortés Mendoza aseguró que México no tiene nada que celebrar a la mitad de este gobierno, toda vez que el PAN no comparte la visión de país de López Obrador.

“Las y los gobernadores de Acción Nacional están en su derecho de atender las invitaciones que les haga el Ejecutivo federal. Sin embargo, Acción Nacional no comparte ni el festejo ni la visión expresada en el evento”, señaló.

“El país no tiene nada que festejar, puesto que las familias mexicanas viven los peores momentos de violencia e inseguridad, desempleo y crisis económica en lo que va de este siglo”, enfatizó.

