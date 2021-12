CDMX: cuáles son los días y horarios para entrar con bicicleta al transporte público

(Foto: Cuartoscuro)

Durante los momentos más álgidos de la pandemia de COVID-19 y frente a los días en los que hay retrasos y fallas en algunos sistemas de transporte, la Ciudad de México ha volteado a ver a la bicicleta como una alternativa de movilidad más segura, barata y en muchas ocasiones más práctica.

A veces es necesario transportar la bicicleta en el transporte público; no obstante, los horarios son restringidos.

Por ejemplo, en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro podrás ingresar con tu bicicleta de lunes a sábado a partir de las 22:00 horas; mientras que los domingos y días festivos puedes acceder durante cualquier hora.

En el caso del Metrobús, los horarios en los que puedes ingresar con tu bicicleta son de lunes a viernes de 4:30 am a 6:30 am y a partir de las 22:00 horas. Para los sábados el horario permitido es de 4:30 am a 12:00 pm y a partir de las 18:00 horas.

El domingo puedes ingresar con tu bicicleta en cualquier horario.

(Foto: Magdalena Montiel)

Dichos horarios aplican en todas las líneas del Metrobús excepto la Línea 4 que corre de Buenavista a San Lázaro, debido a que el Metrobús es más pequeño y únicamente hay espacio para silla de ruedas y esta no debe estar obstruida.

En cuanto a los servicios de transporte eléctricos como el Tren Ligero y el Trolebús, el acceso está permitido en cualquier horario únicamente el domingo.

En cuanto al Cablebús, el acceso está permitido todos los días de la semana a cualquier hora.

Respecto a la RTP el acceso también está permitido en cualquier momento siempre y cuando haya espacio suficiente y que libre el área para silla de ruedas.

¿Cómo entro con mi bici al Metro?

- Utiliza las escaleras fijas y da preferencia a los usuarios.

- Inserta tu boleto en el torniquete.

- Accede con tu bici por la puerta de servicio. Las bicicletas plegables deberán ir completamente cerradas.

- En el andén, espera el tren junto a la pared.

- Viaja en los extremos del vagón.

- Evita obstaculizar el paso y el libre cierre de puertas.

- Utiliza la puerta de servicio para salir.

(Foto: CDMX)

¿En qué líneas del Metro hay biciestacionamiento?

En la actualidad, hay 10 Biciestacionamientos masivos y semimasivos en operación en los centros de Transferencia Modal (CETRAM), de los cuales, seis se habilitaron en esta administración: Buenavista, Martín Carrera, El Rosario, Tláhuac, Olivos y ahora Escuadrón 201. En tanto, los restantes son Pantitlán, La Raza, La Villa y Periférico Oriente. El objetivo de la presente administración es llegar a 16 biciestacionamientos.

Pantitlán

La Raza

Tláhuac

El Rosario

Escuadrón 201

Periférico Oriente

La Villa

Buenavista

Martín Carrera

Olivos

(Foto: CDMX)

Información en desarrollo