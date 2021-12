“Yo digo que está imparable”: el sarcástico comentario de Xóchitl Gálvez contra el gobierno de AMLO

La senadora panista se burló de la celebración de la bancada morenista por los tres años de gobierno de AMLO (Foto: Cuartoscuro//@XochitlGalvez)

Durante la sesión de este martes en el Senado de la República, el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) previo al Tercer Informe de Gobierno que realizará en el Zócalo de la Ciudad de México a partir de las 17:00 horas.

Entre gritos, porras y una pancarta con la imagen del mandatario bajo el título “AMLO Imparable”, los legisladores celebraron la primera mitad del sexenio durante la discusión para aprobar la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

La lona también integró algunas cifras que se han dado durante el mandato de López Obrador, así como supuestos porcentajes sobre la Revocación de Mandato que aseguraban, con un 76%, mantener al presidente en el cargo luego de realizar el ejercicio democrático.

Posteriormente Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), subió a la tribuna para emitir su participación durante la sesión. No obstante, su compañero Víctor Fuentes Solís le pidió que diera su opinión respecto al festejo.

Senadores de Morena muestran una pancarta en apoyo al presidente de la República (Foto: captura de pantalla/Canal del Congreso)

Ante ello, Gálvez realizó un sarcástico comentario en el que destacó los problemas que, hasta el momento, no ha solucionado AMLO a pesar de haberlo prometido, como la corrupción, la inseguridad y el fin de los dedazos.

“Pues yo digo que está imparable la inseguridad, está imparable la corrupción, está imparable el desabasto de medicamentos, está imparable la inflación, están imparables los dedazos, está imparable la destrucción del medio ambiente”, aseguró la legisladora blanquiazul.

Las críticas contra el gobierno federal no terminaron ahí. Posteriormente, durante la conferencia de prensa a las afueras del Senado, habló sobre Victoria Rodríguez Ceja, la propuesta para gobernadora del Banco de México (Banxico), a quien criticó por no tener las capacidades suficientes para el cargo.

En su declaración, aseguró que los señalamientos por parte de la oposición no deberían ser calificados como violencia política en razón de género, pues no están enfocados en su género, sino en la experiencia que tiene para afrontar un reto así.

Xóchitl Gálvez también cuestionó las capacidades de Victoria Rodríguez Ceja, propuesta para gobernadora de Banxico (Captura de pantalla)

Sobre ello, celebró que propongan a mujeres para cargos tan importantes, pues deben ser evaluadas por su talento y capacidades, aunque señaló que éstas no las tiene Rodríguez Ceja, por lo que es válido criticarla sin caer en violencia de género.

“Ha habido señalamientos de violencia política de género por cuestionar su capacidad y experiencia en el tema monetario, en el tema del Banco de México. Yo diría no se confundan, las mujeres queremos ser evaluadas por nuestra capacidad, nuestro talento, no simplemente, como dijera el presidente, qué bueno que llegue una mujer, se celebra que sea una mujer, pero además tiene que cumplir con los requisitos. Que quede claro: cuestionar a una mujer por su capacidad no tiene que ver con violencia política de género”, destacó Gálvez.

Usuarios de redes sociales cuestionaron el mensaje de la senadora panista y le preguntaron si ella cumplía con las credenciales suficientes para encargarse de un puesto público. Además, también se preocuparon por el supuesto uso que tiene en el Senado para ser la voz de “alguien detrás” con el objetivo de “romper” las decisiones de López Obrador.

No obstante, otro sector afín a los ideales de la oposición la respaldaron y destacaron sus destacados enfrentamientos contra el gobierno federal, por lo que le pidieron “no ceder” ante los embates desde el Senado y Palacio Nacional para que continúe como una de las voces más críticas de la actualidad.

