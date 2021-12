Vincularon a proceso a ex funcionario del gobierno de Mancera por detrimento patrimonial

Estrada Garavilla se desempeñó en el cargo público durante la administración de Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México del 2012 al 2018 (Foto: Facebook/Miguel Estrada Garavilla)

Este martes 30 de noviembre, autoridades capitalinas vincularon a proceso a Miguel Ángel Estrada Garavilla, ex director jurídico de la entonces Agencia de Gestión Urbana (AGU), por su probable participación en el delito cometido por servidores públicos en materia fiscal y ocasionar un detrimento patrimonial.

Estrada Garavilla se desempeñó en el cargo público durante la administración de Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México del 2012 al 2018. No es el único: la Fiscalía ha acusado de corrupción a varios de los colaboradores de Mancera, como los hermanos Luis Ernesto y Julio César Serna.

Los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resultaron fundamentales para que un juez de control resolviera vincular a proceso a Estrada Garavilla por su probable participación en delito cometido por servidores públicos en materia fiscal.

No es el único: la Fiscalía ha acusado de corrupción a varios de los colaboradores de Mancera, como los hermanos Luis Ernesto y Julio César Serna

Durante el desarrollo de la audiencia inicial, el impartidor de justicia fijó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y, debido a que el ahora imputado se encontraba bajo los efectos de un amparo promovido, determinó no decretar medidas cautelares contra su libertad.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía capitalina, en julio de 2017, Miguel “N”, en su calidad de servidor público adscrito a la Agencia de Gestión Urbana (AGU), pudo haber participado en la contratación de una empresa para realizar servicios, mismos que podían ser realizados por personal de la AGU, causando un detrimento patrimonial de 29 millones 116 mil pesos.

Dicha negligencia fue advertida en 2020, por lo que se denunciaron los hechos ante la FGJCDMX y, derivado de las indagatorias, el caso fue judicializado, lo que permitió solicitar audiencia ante el juez de control que vinculó a proceso a Miguel “N”.

Pudo haber participado en la contratación de una empresa para realizar servicios, mismos que podían ser realizados por personal de la AGU, causando un detrimento patrimonial de 29 millones 116 mil pesos

La imputación fue formulada por el representante social de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

“Esta Fiscalía reitera que toda y todo servidor o ex servidor público está obligado a actuar con honradez y honorabilidad en el ejercicio de sus funciones, y quien se aparte de estos principios, se enfrentará a las responsabilidades legales que le corresponden”, declaró la FGJCDMX en un comunicado.

No obstante, remarcó que al ex director jurídico de la entonces Agencia de Gestión Urbana (AGU) “se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Durante el desarrollo de la audiencia inicial, el impartidor de justicia fijó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria

Durante la madrugada del 28 de noviembre, la FGJCDMX confirmó el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Julio César Serna, que presuntamente participó en el delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la Fiscalía, Serna fue aprehendido en calles de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Efectivos de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, realizaron trabajos de inteligencia, análisis y campo para ubicar al exfuncionario en la alcaldía mencionada previamente. Una vez que se confirmó que se trataba de la persona en cuestión, fue detenido y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Además, las autoridades capitalinas señalaron que en el mes de septiembre del 2019, la Secretaría de Contraloría resolvió inhabilitarlo durante 10 años para ejercer el servicio público por incurrir en prácticas irregulares como la asignación y venta ilegal de bodegas en la Central de Abasto de Iztapalapa.

Además de Julio César, también está siendo investigado su hermano Luis Ernesto Serna, quien se desempeñó como secretario particular de Miguel Ángel Mancera y que, supuestamente, incurrió en el delito de corrupción. Según documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Ernesto Serna está vinculado a una red de corrupción inmobiliaria.

También está siendo investigado su hermano Luis Ernesto Serna, quien se desempeñó como secretario particular de Miguel Ángel Mancera y que, supuestamente, incurrió en el delito de corrupción

Quién es Julio Serna

Julio Serna se desempeñó como jefe de gabinete durante la administración de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. De acuerdo con el semanario Proceso, Serna es un personaje que fue muy cercano al exmandatario local, incluso se ha señalado que son amigos desde la infancia y que ha acompañado al político de 55 años a lo largo de su trayectoria política y de impartidor de justicia.

Al respecto, Serna también fue el jefe de campaña para la jefatura de gobierno de Mancera Espinosa en el año 2012, figura política que forma parte del Senado de la República desde el año 2018 desde la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

Posterior a estos cargos, fungió como coordinador general de la Central de Abasto de la capital, administración en la cual se reportó su participación, con la de otros dos servidores públicos, en irregularidades en la venta y asignación de bodegas.

Además, Julio César está vinculado con dos carpetas de investigación, una iniciada en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos por su presunta participación en la comisión del delito de uso indebido y de facultades. La segunda acusación que pesa en su contra por parte de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa por su probable participación en la comisión del delito de daño a la propiedad ajena.

