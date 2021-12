Mario Delgado anunció “La 4TV”, un nuevo espacio informativo de Morena

La 4TV tiene como objetivo informar al pueblo de México qué está pasando, qué hace el gobierno y cómo se está avanzando (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunció este miércoles la creación de un nuevo espacio de comunicación dirigido a los simpatizantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de su cuenta de Twitter, el líder del partido guinda indicó que con motivo del tercer aniversario de la administración de López Obrador, se lanzó un espacio de convivencia “de nuestro movimiento”, el cual lleva por nombre la 4TV.

En la publicación, Delgado Carrillo compartió un video en el que se explica qué es la 4TV, a la vez que invitó a seguir las redes del canal de YouTube, Facebook y Twitter.

“Estamos muy contentos en el 3er aniversario de nuestro gobierno anunciar el lanzamiento de @la_4tv un espacio de convivencia y comunicación de nuestro movimiento @PartidoMorenaMx ¡Te invitamos a seguir el medio de la esperanza! #3AñosDeTransformación #MensajeAlPueblo #la4tv”

Mario Delgado anunció un nuevo espacio de comunicación dirigido a los simpatizantes del gobierno de López Obrador (Foto: Twitter/mario_delgado)

“Estamos construyendo un espacio donde quepan todas las voces, la tuya, la mía y la de todas las personas que queremos un México más libre. La 4TV es nuestro medio, el medio de la esperanza”, se escucha decir a la conductora en el audiovisual.

En el primer video de su canal de YouTube, Mario Delgado explica que la 4TV tiene como objetivo informar al pueblo de México qué está pasando, qué hace el gobierno y cómo se está avanzando “para desmontar toda esta campaña de mentiras que tiene la derecha, y para que podamos participar activamente en esta transformación”.

“Cuando empiece alguna campaña de la derecha, cuando empiece alguna mentira, hay que ver la 4TV, porque ahí se va a dar información con transparencia de qué es lo que está pasando en realidad (...) La 4TV, un espacio del pueblo, para el pueblo”, abundó.

Delgado Carrillo compartió un video en el que se explica qué es La 4TV (Foto: Twitter/@mario_delgado)

El dirigente indicó que el espacio también servirá para informar y formarse políticamente, por lo que pidió a los cibernautas enviar material e ideas de lo que se puede transmitir en el canal.

Además, las morenistas Julieta Villegas, Marisol Gasé y Citlalli Hernández; así como el caricaturista Rafael Barajas Durán, mejor conocido como El Fisgón, tienen un video en el que invitan a los seguidores de la 4T a comunicarse a través del medio recién creado y a que “hagan de este su espacio”.

En tanto, en su cuenta de Twitter la 4TV invitó a sus seguidores a disfrutar la transmisión del mensaje del presidente López Obrador por su Facebook Live, “y al terminar quédate con nosotros en nuestra primera mesa de análisis. #La4Tv te quiere ver bien”, se lee en el tuit.

Ante el anunció del nuevo canal de comunicación de Morena, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar.

En el video, la conductora invitó a seguir las redes del medio en YouTube, Facebook y Twitter (Foto: Twitter/@mario_delgado)

“Ojalá sea una mala broma y el dinero de todos los mexicanos lo inviertan en algo que no sea propaganda...”, “No es comunicación. No es información. Se llama propaganda” y “Wow, propaganda dura y sin miedo a nada.... no quiero que mis impuestos se usen en esto”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que este primero de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a la ciudadanía en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar sus primeros tres años al frente del Ejecutivo Federal, donde se prevé que asistan miles de militantes y simpatizantes.

Será a las 17:00 horas cuando el presidente ofrezca un mensaje a la nación, se prevé que el discurso dure una hora. Al término del mensaje del mandatario, el Grupo musical de la Secretaría de Marina cerrará el evento, también conocido como “Amlofest”.

