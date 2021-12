“Les urge recuperar sus privilegios”: Epigmenio Ibarra se lanzó contra los líderes de Va por México

Epigmenio Ibarra ha sido uno de los pocos personajes públicos que ha salido en defensa del presidente (Foto: Cuartoscuro)

El productor de televisión y fundador de Argos Comunicación, Epigmenio Ibarra, arremetió en contra de los líderes de la organización Va por México, Claudio X. González, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano Grijalva, al señalar que “les urge recuperar el poder y sus privilegios”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el productor mostró su descontento hacia dicha organización y señaló que les urge impedir la transformación de México. Cabe mencionar que Ibarra ha sido una de las figuras públicas que abiertamente se ha proclamado simpatizante del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T).

“Derrotados en forma pacífica, en las urnas, buscan desestabilizar. Les urge impedir la transformación de México, les urge recuperar el poder y sus privilegios. No respetan las reglas ni los tiempos de la democracia. Con ciberacoso intentan callarnos. #NiPerdonNiOlvido”, escribió el fundador de Argos Comunicación.

Cabe mencionar que durante la tarde del pasado 23 de noviembre, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que en conjunto conforman Va por México, rechazaron el llamado “decretazo presidencial” por considerarlo anticonstitucional y un blindaje.

“Le decimos no al ‘decretazo’, como coalición opositora Va Por México, primero demuestra el cada vez menos contenido talante autoritario del Presidente en este país; es otra vez por decreto, es decir, de manera unilateral, determinar cosas que son flagrantemente inconstitucionales, flagrantemente ilegales”, dijo el diputado Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN.

El grupo parlamentario aludió al impacto ambiental y la falta de transparencia en las obras como argumentos para estar en contra del decreto presidencial que se publicó a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) la noche del 22 de noviembre, el cual declara a las obras federales de interés público y seguridad nacional, por lo que los exime de algunos trámites.

“La mayor salida del dinero mexicano es el Tren Maya, no son los programas sociales y ahora pretenden blindarlo con un decreto que viola la Constitución, a cualquiera debería preocupar la acumulación de todo el país en un solo hombre, es peligroso para la democracia en este país”, sostuvo Luis Espinosa Cházaro, del PRD. “Estas obras requieren del escrutinio público, porque pueden o no ser benéficas, pero la transparencia de los recursos, la asignación de las licitaciones, y la utilización de los recursos públicos no pueden burlarse argumentando que son de seguridad nacional”, recalcó.

Romero consideró que durante la administración de López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (DF) se hizo lo mismo con los recursos de la construcción del segundo piso del Periférico.

Mientras que Rubén Moreira, del PRI, llamó a los legisladores de las tres bancadas a sumarse a la controversia.

Por otra parte, Claudio X. González ha sido uno los personajes públicos que reiteradamente se han mostrado sin tapujos al mostrar su descontento hacía la actual administración, pues durante una emisión del programa “Desayunando” en el canal de YouTube Atypical Teve, el empresario comentó que existe ineptitud en el gobierno de López Obrador .

“Yo creo que hay un nivel de ineptitud en la administración pública que no habíamos visto nunca en gobierno de la etapa moderna política de nuestro país”, aseveró X. González.

