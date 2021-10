Epigmenio Ibarra agradeció a Claudio X. González por “quitarle la máscara a la derecha”

Epigmenio Ibarra se unió a la polémica, luego de las declaraciones de X. González (Fotos: Cuartoscuro)

La polémica por las declaraciones contra la Cuarta Transformación del fundador de la organización Sí por México, Claudio X. González Guajardo, siguen vigentes y fue el productor de televisión, Epigmenio Ibarra, quien retomó el tema en sus redes sociales este lunes 25 de octubre.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el fundador de Argos Comunicación le agradeció al empresario por “terminar de quitarle la máscara” a los diferentes grupos de la derecha mexicana, a la cual él cataloga como “conservadora”.

“Gracias señor X por terminar de quitarle la máscara a la derecha conservadora”, redactó el productor cercano al proyecto de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El agradecimiento de Epigmenio Ibarra al fundador de Sí por México (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Minutos más tarde, Ibarra lanzó una encuesta en su cuenta verificada y pidió a sus seguidores votar si estarían o no en la lista de aquellos que apoyan a la administración federal, la cual es encabezada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“¿Y si le ahorramos el trabajo a Claudio X y nos anotamos en la lista?”, escribió el productor, seguido de dos opciones. La primera: “que me anoten en la lista”. La segunda: “que no me anoten”. Hasta el momento, el ejercicio lleva 549 votos y los resultados saldrán a la luz en 24 horas.

Y es que conviene recordar que el pasado 22 de octubre, X. González pidió “tomar nota” de aquellas personas que presuntamente han permitido y alentado las acciones políticas del jefe del Ejecutivo. A raíz de esto surgió el hashtag #QueMeAnotenEnLaLista, mediante el cual varios internautas y militantes de Morena manifestaron su apoyo al mandatario, pidiendo que se les apunté en la lista de los “populistas”.

La encuesta que lanzó Ibarra luego de las declaraciones de Claudio X. González (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

“La llamada 4t, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor”, fue el mensaje que redactó el magnate mexicano.

Sin embargo, debido a la polémica que se encendió en la opinión pública, el ex director de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad aseguró que su mensaje no es una amenaza, tal y como muchos actores políticos intentan hacer creer.

Aseguró que a diferencia del presidente López Obrador, él se percibe como un ciudadano “demócrata y liberal”; no obstante, afirmó que tiene el derecho de “denunciar” a aquellos grupos y personas que han respaldado al gobierno en turno, al cual tildó de “autoritario” y “destructivo”.

“No hay amenaza ni explícita ni implícita en mi comentario (a diferencia de muchos pronunciamientos intimidatorios del Presidente)…yo soy demócrata y liberal…pero debo denunciar -estoy en mi derecho- a quienes contribuyen o solapan a la deriva autoritaria y destructiva de la 4t

El empresario se atribuyó el derecho de denunciar a quien alentó el gobierno de AMLO (Foto: Twitter@ClaudioXGG)

Días más tarde, durante la conferencia mañanera de este lunes, el tabasqueño respondió a las acusaciones que emitió el empresario y aseveró que éste sólo demostró su “afán autoritario”.

“Es muy importante que se sepa que no tienen vocación democrática, los domina el afán autoritario. Lo de Claudio es ‘vamos a empezar a hacer una lista’. Es lo que insinuó”, indicó el mandatario. Posteriormente, leyó el tuit del dirigente de Sí por México.

Finalmente, aseguró que cualquier ciudadano mexicano, inclusive los empresarios, tienen el derecho de disentir, ya que en el país no hay persecución política e incluso los invitó y celebró que participen activamente en la vida política de la nación.

SEGUIR LEYENDO: