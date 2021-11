Monreal reconoció distanciamiento con AMLO pero descartó traición: “Sería un suicidio”

Ricardo Monreal perdió contra Claudia Sheinbaum ser el candidato para ser jefe de gobierno de la CDMX en 2018 (Foto: Cortesía Senado)

Aunque expresó abiertamente su desacuerdo con Morena por elegir el método de “encuesta” para definir a su candidato para las elecciones presidenciales de 2024, el senador Ricardo Monreal aseguró que no ha condicionado su permanencia con el partido guinda.

Este martes Monreal rechazó haber exigido a Morena que cambie el método de elección y tampoco que tenga la intención de dejar a la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) en caso omitan su sugerencia. Así lo declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva:

“No soy capaz de asumir una actitud tan arrogante o decir: si no cambian el método yo me voy [...] No voy a salir de Morena, voy a luchar dentro de Morena”

Sin embargo, insistió en que, sin el afán de enfrentarse con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena o el presidente Andrés Manuel López Obrador, la encuesta “está desgastada”.

Monreal quiere una elección primaria en vez de una encuesta (Foto: Cuartoscuro)

“No me desdigo, he dicho que la encuesta es método desgastado en el que yo no comparto y que, dentro de Morena, en los órganos de discusión de Morena plantearé la búsqueda de otra forma de selección de candidatos como la elección primaria o como las convenciones o consultas a la base militante de Morena y sus aliados. No es que sea un rebelde sin causa, sino un hombre que está reflexionando en torno a un proceso de selección de Morena que no intenta poner en riesgo el triunfo en el 2024″

Cabe mencionar que hace unos días el legislador zacatecano aclaró durante su participación en la Universidad de Monterrey (UDEM), en Nuevo León, que no busca ni anda de ofrecido con el partido Movimiento Ciudadano (MC) para convertirse en su abanderado en la boleta. Al respecto, agregó que tampoco le interesa contender por la oposición (PAN, PRI y PRD) si se lo llegasen a pedir, tienen sus propios cuadros y sus propios militantes que aspiran a ser el candidato presidencial.

“Tengo comunicación con todos. Respeto a todos los dirigentes del PAN, PRI, PRD, hablo con ellos por mi trabajo, tengo facilidad de comunicación con ellos, pero no creo que necesiten a un externo. Ellos tienen a sus propias personalidades”

El presidente Andrés Manuel López Obrador desayunando junto a Ricardo Monreal en Palacio de Gobierno, en diciembre de 2020 (Foto: @lopezobrador_ / Twitter)

No obstante, reconoció que está alejado del presidente López Obrador luego de las elecciones intermedias del pasado mes de junio, donde Morena perdió la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México, pero consideró que no necesita estar tan cerca del mandatario cuando puede seguir cumpliendo con los principios y el ideario que en el que cree.

“No voy a traicionar nunca esos principios [...] No me voy a enfrentar al presidente, sería un suicidio por la fuerza y autoridad moral que tiene, además yo le tengo respeto y admiración. Yo me formé en este movimiento y nunca lo voy a traicionar”

En este sentido, Monreal confirmó su asistencia al evento del 1 de diciembre en el Zócalo capitalino para celebrar los tres años de gobierno de AMLO.

Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, los otros dos aspirantes para contender por Morena por las presidenciales 2024 (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con varios analistas, Ricardo Monreal sería la última opción para el presidente, pues señalan que su candidata favorita es la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, a quien, incluso, en las últimas semanas ha acompañado en varios eventos políticos en la capital.

Asimismo, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), otro que ya hizo publica su aspiración, estaría muy por encima de él ante una encuesta, pues es el miembro de gabinete con más popularidad.





