Estudiantes del CIDE reivindican su reclamo contra el Conacyt: “Nuestra manifestación es pacífica y por convicción propia”

“No somos un grupo de interés. No somos manipulados por información falsa”, se lee en un comunicado publicado este lunes por la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., conocido por sus siglas CIDE. Los estudiantes llegaron también desde temprano a manifestarse en las instalaciones del recinto académico, mismo que pretendían tomar de manera pacífica para exigir la destitución del director general interino, José Antonio Romero Tellaeche.

Desde primera hora de este 29 de noviembre, los estudiantes del CIDE empezaron a señalar que un aviso de carácter anónimo había llegado a las cuentas de correo electrónico del personal administrativo. En dicho aviso, que fue viralizado, prácticamente se invita a no asistir a la sede toda vez que se tenía la intención de mantener las instalaciones cerradas para no permitir su toma, sosteniendo como motivo la intención de evitar la violencia.

“Somos estudiantes y nos agrupamos en un solo frente común”, se lee en el manifiesto de los estudiantes, en respuesta a señalamientos que ondican que ellos forman parte de acciones de grupos con intereses, “Las decisiones se han tomado de forma democrática con más del 85% de la población estudiantil. Nosomos uno, somos todos y actuamos en respuesta a las decisiones unilaterales que ha decidido tomar la Dirección Interna y el CONACYT”.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dio a conocer este domingo 28 de noviembre que en los próximos días concluirá el proceso de designación del nuevo director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El consejo recordó que el proceso inició el pasado 15 de octubre, día en que se emitió la convocatoria para el registro libre y voluntario de candidatos y candidatas dispuestas a ocupar el cargo. Días después, el 5 de noviembre, concluyó el proceso con las postulaciones de los doctores Vidal Llerenas Morales y José Antonio Romero Tellaeche.

Asimismo, dio a conocer que la fase final del proceso de designación del nuevo titular del CIDE se llevaróa a cabo este lunes 29 de noviembre de 2021, durante la sesión de su Órgano de Gobierno. Y en ese aviso fue que advirtieron a los integrantes del CIDE evitar la desinformación, así como no caer en las provocaciones en los “grupos de interés que se oponen al cambio y transformación de la institución”.

Entonces la Comunidad Estudiantil del CIDE se mostró inconforme con la decisión tomada por el Conacyt, decidiendo irse a un paro indefinido, así como la toma pacífica de las instalaciones, en las que ya se encuentran.

El pasado 19 de noviembre un grupo de estudiantes iniciaron una movilización, frente a la sede del Conacyt, en la Ciudad de México, para pedir la destitución de José Antonio Romero Tellaeche, actual director general interino del CIDE.

El motivo de la protesta fue la reciente destitución de Catherine Andrews, secretaría académica del Centro, y Alejandro Madrazo Lajous, ex director del Centro Región Centro, hechos que la comunidad estudiantil calificó como destituciones arbitrarias.

Frente a las oficinas del Conacyt y al grito de “Fuera Romero”, “Yo defiendo al CIDE” y “Más ciencia, menos obediencia” alrededor de 200 estudiantes y académicos se reunieron para entregar el pliego petitorio en el cual piden el despido de su director.

En tanto, el tema escaló este mismo lunes hasta la habitual conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). “¿Y me echan la culpa a mí?”, se preguntó el manadatario al ser cuestionado sobre el tema, “porque a lo mejor también me culpan de eso”.

López Obrador señaló que, dentro de todo, le parecía bien que esta situación se estuviera dando, ya que, en su opinión, eso demuestra que ya no es como antes cuando “no se podía tocar a los intocables”.

No obstante, el presidente no vaciló en decir que, a su parecer, el CIDE “se derechizó”, misma acusación que antes ha hecho sobre la UNAM, y reiteró su apoyo a la presidenta del Conacyt. “La directora del Conacyt es una mujer honesta, íntegra, no es como Krauze o como Aguilar Camín, ni como, con todo respeto, la mayoría de los escritores del Reforma. No, María Elena es una mujer íntegra, no es neoliberal, no es corrupta como la mayoría de estos intelectuales o académicos”.





