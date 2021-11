Polémica en el CIDE: director destituyó a la secretaria académica y a la directora de evaluación académica “por rebeldía”

El director interino del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, destituyó a la secretaria académica, Catherine Andrews y a la directora de evaluación académica, Celine González Schont, a quienes acusó de incurrir en “un acto de rebeldía”.

La destitución ocurrió luego de que ambas investigadoras se negaron a cancelar la reunión de las Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADI), las cuales estaban programadas para realizarse el martes 16 de noviembre.

Estas reuniones que se llevan a cabo cada semestre ya que en ellas se evalúa el desempeño académico de los docentes y con ello aprobar su continuidad, o no, dentro de la institución, habían sido reagendadas para este martes y miércoles. Sin embargo, el viernes los participantes recibieron un correo electrónico de Romero Tellaeche en el que pedía que no se realizaran ya que el CIDE se encuentra en el proceso de elección de director.

CIDE (Foto: cide.edu)

Debido a que la notificación de Romero Tellaeche ocurrió el viernes y se unió con el fin de semana y un día inhábil, los integrantes del CIDE y el CADI se enteraron el mismo martes, dejándolos sin margen de acción.

De acuerdo con algunos académicos que denunciaron la destitución de Catherine Andrews y de González Schont, no hacer las evaluaciones supondría violar los derechos laborales y académicos de todos los investigadores; además de que no se siguió el protocolo establecido, ya que esta decisión no podía ser dada de forma unilateral, debido a que el director requiere la aceptación de todos los integrantes de las CADI, de acuerdo con el reglamento interno.

Además, destacaron que el hecho de que se esté en proceso de selección de un nuevo director, no contraviene que el CIDE siga operando, pues para ello se nombró a un director interino.

Debido a que no se cancelaron las Comisiones Académicas Dictaminadoras, Romero Tellaeche emitió un oficio destituyendo a la secretaria académica del CIDE, la segunda de abordo dentro del centro de investigación.

(Foto: cide.edu)

“Le informo que tengo a bien removerla de sus funciones como secretaria académica en este centro público de investigación con efectos inmediatos a partir de su notificación”.

“En consecuencia, tiene usted impedimento legal para ejercer las funciones inherentes al cargo que venía desempeñando, por lo que deberá abstenerse a ejercitar cualquier acto derivado de esa función, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa e incluso, de carácter penal”, se lee en el oficio del cual el portal Animal Político obtuvo una copia.

De acuerdo con un comunicado de Andrews, el director interino del CIDE la cesó por haber mantenido la convocatoria a las reunión de evaluación aún cuando él había instruido que no se celebraran, por lo que dijo, se violentaba la normatividad del centro de investigación.

A través de un posicionamiento colocado en su cuenta de Twitter, el CIDEfem exernó su preocupación por “las acciones arbitrarias llevadas a cabo en contra de las profesoras Catherine Andrews y Celine González Schont”.

CIDEFEM dijo rechazar cualquier muestra de arbitrariedad y exigieron que se revise el caso de ambas directivas en apego a reglamentos, normas y mecanismos internos.

A inicios del mes de octubre, el CIDE atravesó por otro escándalo debido a que el Doctor en derecho y profesor-investigador Alejandro Madrazo Lajous, fue cesado como director del Centro de Investigación y Docencia Económica en la región centro, debido a la ”pérdida de confianza”.

La decisión - que fue dada a conocer por el propio Madrazo Lajous, ocurrió días después de que el académico publicó un video en apoyo a los investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quienes exigieron mejoras en sus condiciones laborales.

