“Siempre tuvo otros datos”: Chumel Torres despotricó contra la administración de AMLO

El influencer ha sido uno de los personajes de redes sociales que ha destacado por sus críticas a López Obrador (Fotos: Cuartoscuro / Instagram@chumeltorres)

El influencer y conductor de El Pulso de la República, Chumel Torres, volvió a lanzarse en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no sólo por la estrategia de seguridad con la que desplegará en todo el territorio nacional más de 99 mil elementos de la Guardia Nacional (GN), sino también por una serie de declaraciones que ha emitido recientemente.

Torres utilizó las redes sociales para lanzar una contundente crítica en contra del Jefe del Ejecutivo en donde condenó la opacidad que generará su decreto, el desabasto de medicamentos, así como también sus declaraciones acerca del movimiento feminista y la compra, prostitución y trata de niñas en Guerrero.

“En mi país hay militarización que no es militarizada. Hay opacidad que es transparencia. Hay un desabasto que existe y no existe. Hay feministas conservadoras. Se venden niñas pero no tantas. Se nos dijo todo el tiempo: él siempre tuvo otros datos”, escribió el influencer a través de su cuenta oficial de Twitter.

(Foto: Twitter/@ChumelTorres)

El comentario de Torres expone más de una de las últimas acciones y declaraciones que ha realizado López Obrador bajo el puesto de Jefe del Ejecutivo. Mismas que han sido señaladas y cuestionadas por más de un político, periodista y académicos, como es el caso de la politóloga Denise Dresser, el ex presidente Vicente Fox, las panistas Margarita Zavala y Lilly Téllez, así como el periodista Raymundo Riva Palacio, entre otros.

En uno de los puntos Torres habla de una militarización, esto debido a que AMLO desplegará de más de 99 mil elementos por todo el territorio mexicano para el apoyo a las tareas de seguridad.

Dicha cifra causó conmoción entre los mexicanos, pero sobre todo alentó las respuestas de la oposición, quienes tomaron partido a través de las redes sociales con duros ataques en contra del comandante Luis Rodríguez Bucio.

Rodríguez Bucio informó que al 19 de noviembre, su corporación cuenta con un total de 99 mil 496 agentes operativos, de una meta de 100 mil.

Luis Rodríguez Bucio informó que su corporación cuenta con un total de 99 mil 496 agentes operativos (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo indicó que el 90 por ciento de la fuerza operativa (89 mil 951) se encuentra desplegada en territorio nacional y el resto en actividades de apoyo (9 mil 995). Éstos, además, forman parte de los 207 cuarteles construidos en su totalidad, de una meta de 248.

Por otro lado, habla de opacidad ya que el pasado 22 de noviembre, por medio del Diario Oficial de la Federación (DOF), López Obrador emitió un decreto con el que los megaproyectos y demás obras de infraestructura, entre las que destacan Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya, se declaraban de interés público y seguridad nacional.

Ante ello se ha señalado que con esta medida se fomenta la corrupción en el país. Sin embargo, durante la conferencia matutina del 23 de noviembre, el Jefe del Ejecutivo descartó que con el se obstaculice el ejercicio de la transparencia.

Torre de control en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Foto: AIFA / Sedena)

Sobre el tema del desabasto de medicamentos, durante su conferencia de prensa desde Zacatecas el pasado 25 de noviembre, AMLO prometió que, como un reto personal y con todo el gobierno, incluyendo al Ejército, dará una solución al problema del desabasto de medicamentos. El mandatario denunció que su administración firmó un contrato con empresas para distribuir los medicamentos, pero que “no sabe si por ineficiencia o mala fe” no se distribuyeron.

En cuanto al tráfico de menores, el influencer ya se había posicionado en contra del presidente, pues en el mes de octubre, Andrés Manuel se mostró molesto al ser cuestionado sobre el tema en su vista a Guerrero.

Jorge Alcocer, secretario de Salud, fue quien aceptó que existe desabasto de medicamentos en el país (Foto: Cuartoscuro)

“Lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas, no, no vengo a ver eso porque eso no es la regla”, comentó el presidente. Por su parte, Torres ironizó sobre la respuesta del presidente López Obrador y recomendó darle unos “nintendos” a las niñas de la entidad para que se voltee a atender sus necesidades.

“¿Y si le damos nintendos a las niñas de Guerrero para que AMLO se preocupe por ellas?”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: