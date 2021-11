“Es un gobierno corrupto”: Vicente Fox tundió a AMLO y a la 4T por decreto a megaproyectos

Fotos: Cuartoscuro // Presidencia de México

El ex presidente Vicente Fox Quesada ha sido uno de los principales personajes políticos que constantemente ha criticado las acciones que se ha empleado el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como también a su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T).

De nueva ocasión, el ex presidente descalificó la administración de López Obrador al reaccionar a una publicación del académico Max Kaiser, donde criticó el presupuesto que se otorgará para 2022 a megaproyectos y señaló que con el dinero destinado para la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y para el aeropuerto de Santa Lucía se podrían financiar 3 millones quimioterapias.

Ante ello, Fox Quesada catalogó de “corrupto y despilfarrador” al gobierno de AMLO:

(Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

Cabe mencionar que el pasado 22 de noviembre, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el presidente emitió un decreto con el que los megaproyectos y demás obras de infraestructura, entre las que destacan Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya, se declaraban de interés público y seguridad nacional.

Con ello, las dependencias de la Administración Pública Federal serán instruidas para “otorgar la autorización provisional la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras”.

Con ello, una gran cantidad de periodistas, analistas políticos, académicos y políticos han criticado las acciones del mandatario pues, en su mayoría, comentan que con ello se fomenta la corrupción en el país. Sin embargo, durante la conferencia matutina del 23 de noviembre, el Jefe del Ejecutivo descartó que con el decreto se obstaculice el ejercicio de la transparencia.

“No tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas (...) Aclarar que es un acuerdo y que todos tenemos la convicción de actuar con honestidad, cero corrupción”, declaró el Jefe del Ejecutivo.

AMLO descartó que que con el decreto se obstaculice el ejercicio de la transparencia (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El mandatario aseguró que la propuesta es únicamente “para agilizar trámites”, de tal manera, explicó, que las obras no se detengan por procedimientos burocráticos.

“Que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé tiempo para presentar toda la documentación”, comentó.

Por otro lado, el mes pasado, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaria de Salud (SSa), Jorge Alcocer, reconoció que ha existido desabasto de medicamentos oncológicos, una situación que atribuyó a diversos factores, como la disminución de la disponibilidad de los mismos fármacos, el cierre de fronteras e incluso la disminución y suspensión de vuelos.

Jorge Alcocer aceptó que ha existido desabasto de medicamentos (Foto: Cuartoscuro)

“Hubo falta de proveeduría en México, (la empresa) Pisa monopolizó el mercado de oncológicos y, aun existiendo registros sanitarios vigentes de oncológicos, las empresas ya no lo fabricaban o estaban en proceso de cancelación”, argumentó.

Ante ello, a inicios de noviembre, el Jefe del Ejecutivo ordenó a Alcocer, así como al director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, a que, sin excusas, resuelvan la falta de medicamentos en todo el país.

“No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos gratuitos [...] Y no cuadro básico, todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir. Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo. Ya no hay excusa y ya no se acepta la corrupción que antes había”, aseveró el Jefe del Ejecutivo.

